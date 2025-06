« Juste tué, pour rien » : les troupes israéliennes disent qu’elles ont reçu l’ordre de tirer sur des civils en quête d’aide à Gaza (Common Dreams)

« Juste tué, pour rien » : les troupes israéliennes disent qu’elles ont reçu l’ordre de tirer sur des civils en quête d’aide à Gaza

Article originel : 'Just Killed, for Nothing': Israeli Troops Say They Were Ordered to Shoot Aid-Seeking Gaza Civilians

Common Dreams, 28.06.25

« Tuer des personnes innocentes—cela a été normalisé », a déclaré un officier supérieur de la réserve. On nous a constamment dit qu’il n’y avait pas de non-combattants à Gaza, et apparemment ce message s’est répandu parmi les troupes.