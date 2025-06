L’administration Trump met fin au statut de protection temporaire pour les Haïtiens, qualifié de « peine capitale » potentielle (Common Dreams)

L’administration Trump met fin au TPS pour les Haïtiens, qualifié de « peine capitale » potentielle

Article originel : Trump Admin Terminating TPS for Haitians Slammed as Potential 'Death Sentence'

Common Dreams, 29.06.25

« Mettre fin au TPS pour les Haïtiens est cruel et dangereux, et une continuation des pratiques racistes et anti-immigrés du président Trump », a déclaré Amnesty International USA.