L’Agence atomique a donné une couverture diplomatique à la guerre contre l’Iran (Common Dreams)

L’Agence atomique a donné une couverture diplomatique à la guerre contre l’Iran

Article originel : Atomic Agency Gave Diplomatic Cover to War on Iran

Par Medea Benjamin et Nicolas J. S. Davies

Common Dreams, 23.06.25

Medea Benjamin et Nicolas J. S. Davies appellent à la démission du chef de l’AIEA, Rafael Grossi, pour avoir laissé l’agence être utilisée par Israël et les États-Unis pour fabriquer un prétexte pour attaquer l’Iran.