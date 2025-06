Covid-19. L’avocat qui poursuit Rutte et Gates arrêté par une équipe spéciale de la police au Pays-Bas moins d'un mois avant le procès (Kairos)

Arno van Kessel et plusieurs souverainistes arrêtés avec une forte démonstration du pouvoir

Nexus, 19.06.25

L’avocat qui poursuit Rutte et Gates arrêté par une équipe spéciale de la police

L’avocat de Leeuwarden, Arno van Kessel, a été extirpé de son lit tôt mercredi matin. L’avocat, qui avait engagé des poursuites contre Bill Gates, Mark Rutte et l’État néerlandais, entre autres, a été interpellé avec force et emmené les yeux bandés par la police, selon des sources proches de l’avocat.

Selon des sources proches de Van Kessel, une équipe d’une quinzaine de policiers a perquisitionné son domicile pendant des heures. La police a publié mercredi un communiqué annonçant l’arrestation, entre autres, de deux hommes d’une soixantaine d’années originaires de Leeuwarden. Van Kessel fait partie de ces personnes. « Le mercredi 11 juin, la police a arrêté huit personnes à différents endroits du pays. Elles sont soupçonnées d’avoir commis ensemble des infractions pénales visant à collecter ou à utiliser des armes et/ou des substances dangereuses. Les suspects sont tous en détention provisoire », peut-on lire sur politie.nl. « L’enquête menée par la police et le ministère public du nord des Pays-Bas porte sur un réseau criminel, au sein duquel un grand nombre des suspects arrêtés adhèrent à une idéologie anti-institutionnelle et pourraient avoir l’intention de recourir à la violence. » La police affirme notamment avoir saisi des armes, des munitions, des stupéfiants, de possibles explosifs et de possibles substances dangereuses. Lors de l’arrestation précédente d’un couple de Geesteren, la police avait également affirmé avoir trouvé des explosifs. En réalité, il s’agissait d’une vieille boîte de feux d’artifice qui traînait dans un coin oublié de l’un de leurs entrepôts depuis des années.



Le timing de l’intervention policière est remarquable. Dans moins d’un mois, le 9 juillet, débutera l’audience au fond dans plusieurs procès internationaux très médiatisés intentés par Van Kessel contre le milliardaire Bill Gates, l’ancien Premier ministre Mark Rutte, l’ancien ministre Hugo de Jonge et le directeur de Pfizer Albert Bourla, entre autres. Ces affaires tournent autour des questions centrales suivantes : la politique de lutte contre le coronavirus s’inscrit-elle dans le programme de réformes mondialistes du « Great Reset » et le vaccin contre le coronavirus est-il une arme biologique ? Les sceptiques soupçonnent que l’association de Van Kessel à une organisation criminelle vise à nuire à sa réputation, ce qui devrait garantir que le contenu de ces affaires soit étouffé...Lire la suite

