L’éditorial du New York Times sur l’antisémitisme est juste un plaidoyer pro-israélien (Mondoweiss)

L’éditorial du New York Times sur l’antisémitisme est juste un plaidoyer pro-israélien

Article originel : ‘New York Times’ editorial on antisemitism is just pro-Israel advocacy

Par Donald Johnson

Mondoweiss, 29.06.25



L’éditorial gravement vicié du New York Times sur l’antisémitisme échoue en raison des doubles standards du journal et du racisme anti-palestinien choquant.