L’UE a déclaré « il y a des indications qu’Israël viole ses obligations en matière de droits humains à cause de sa conduite à Gaza, mais elle n’a pas appelé à des sanctions immédiates (The Guardian)

L’UE a déclaré « il y a des indications qu’Israël viole ses obligations en matière de droits humains à cause de sa conduite à Gaza, mais elle n’a pas appelé à des sanctions immédiates.

Article originel : The EU has said “there are indications” that Israel is in breach of human rights obligations over its conduct in Gaza, but stopped short of calling for immediate sanctions.

Par Jennifer Rankin

The Guardian, 20.06.25

« Il y a des indications qu’Israël violerait ses obligations en matière de droits humains en vertu de l’article 2 de l’accord d’association UE-Israël », déclare un document divulgué du service de politique étrangère de l’UE, vu par le Guardian.

Rédigé dans la langue typiquement prudente de Bruxelles, le document représente néanmoins un moment significatif dans les relations de l’Europe avec un allié de longue date.

Le document soigneusement gardé, qui sera présenté lundi par la cheffe de la politique étrangère de l’UE, Kaja Kallas, aux ministres européens des affaires étrangères, cite les évaluations de la Cour internationale de justice, du bureau du haut-commissaire aux droits de l’homme et de nombreux autres organes des Nations unies, tout en disant qu’il ne représente pas « un jugement de valeur » par un fonctionnaire de l’UE... Lire la suite