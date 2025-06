La cheffe du renseignement US, Tulsi Gabard, a déclaré que l'Iran ne construisait pas d'arme nucléaire, Trump déclare "je me fiche de ce qu'elle dit" (CNN)

Trump conteste la cheffe du renseignement Tulsi Gabbard sur les capacités nucléaires de l’Iran : « Je me fiche de ce qu’elle a dit »

CNN, 17.06.25

Le président Donald Trump a contesté la décision de sa propre directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard, sur le développement des capacités nucléaires de l’Iran et a déclaré que l’Iran était sur le point d’obtenir une arme nucléaire lorsque Israël a frappé ces derniers jours. Interrogé sur sa position personnelle quant à la proximité de l’Iran avec un accord nucléaire, compte tenu de ce que Gabbard a témoigné il y a quelques mois, Trump a déclaré aux journalistes sur Air Force One : « Très proche. », Interrogé sur le témoignage spécifique de Gabbard selon lequel ils ne l’étaient pas, Trump a dit : « Je me fiche de ce qu’elle a dit. Je pense qu’ils étaient très proches de l’avoir. »

Souvenez-vous : Gabbard a témoigné en mars que la communauté du renseignement « continue d’évaluer que l’Iran ne construit pas d’arme nucléaire et que le guide suprême Khamenei n’a pas autorisé un programme d’armes nucléaires qu’il a suspendu en 2003 ».