La FDA se dévoie et approuve la nouvelle génération de vaccins contre la Covid à ARNm de Moderna sans essai contrôlé par placebo (Focal Points)

La FDA se dévoie et approuve la nouvelle génération de vaccins contre la Covid à ARNm de Moderna sans essai contrôlé par placebo. Article originel : BREAKING: FDA Goes Rogue — Approves Moderna’s Next-Gen COVID-19 mRNA Injection Without Placebo-Controlled Trial Par Nicolas Hulscher Focal Points, 31.05.25

Selon Moderna :

La U.S. Food and Drug Administration (FDA) a approuvé mNEXSPIKE® (ARNm-1283), un nouveau vaccin contre la COVID-19, pour une utilisation chez tous les adultes de 65 ans et plus, ainsi que chez les personnes âgées de 12 ans à 64 ans avec au moins un ou plusieurs facteurs de risque sous-jacents définis par les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC).

L’approbation de mNEXSPIKE par la FDA est basée sur les résultats d’un essai clinique randomisé, aveugle et contrôlé en phase 3 (ClinicalTrials.gov Identifier : NCT05815498), qui a inclus environ 11400 participants âgés de 12 ans et plus. Le principal objectif de cette étude était de démontrer l’efficacité du vaccin non inférieur contre la COVID-19 à partir de 14 jours après mNEXSPIKE par rapport au vaccin de comparaison, ARNm-1273 (Spikevax®), le vaccin original de Moderna contre la COVID-19.

Moderna s’attend à ce que mNEXSPIKE soit disponible pour les populations admissibles aux États-Unis pour la saison du virus respiratoire 2025-2026, en plus de Spikevax et de mRESVIA®, le vaccin approuvé par l’entreprise contre le virus respiratoire syncytial (VRS).