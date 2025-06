"La Francia in Nero" documentaire sur la crise ivoirienne post-électorale de 2011 de la RAI 3 (Vidéos)

[Vidéos] Histoires françafricaines (5). L'intervention de l'Etat français pour destituer le Président Laurent Gbagbo : répression et massacres de masse Sarkozy : « On a sorti Gbagbo, on a installé Ouattara ». Dans un livre intitulé « Ça reste entre nous, hein ? Deux ans de confidences de Nicolas Sarkozy », publié par Nathalie Schuck et Frédéric Gerschel en novembre 2013, l’ancien président Nicolas Sarkozy indique que la France est effectivement intervenue en Côte d’Ivoire pour « installer » Alassane Ouattara, à la place de Laurent Gbagbo. ( Afrik.com )

LA FRANCIA IN NERO film documentaire italien de la chaine RAI 3 Paru en 2013, cette enquête exclusive de la chaine de télévision italienne RAI 3 retrace l'histoire de la crise ivoirienne en mettant en evidence la complicité de la France dans le chaos de ce pays pour des intérêts stratégiques économiques. A voir et à faire voir

La Francia in nero / Projection en présence de Montanaro / Saint-Ouen 23 nov 2013 A l'initiative de la résistance ivoirienne, le journaliste et réalisateur italien Silvestro Montanaro, dont l'émission a été supprimée par la RAI suite, entre autres, à la diffusion de son documentaire sur la crise ivoirienne, assistera à la projection de son film La Francia in nero