La ministre de la culture, Rachida Dati, "a été rémunérée près de 300 000 euros par GDF Suez lorsqu’elle était députée européenne" selon le Nouvel Obs et Complément d'enquête

L’affaire Rachida Dati : toutes nos révélations

Nouvel Obs.com, 04.06.25

Un an après nos premières enquêtes, le « Nouvel Obs » et l’émission « Complément d’enquête » révèlent que l’actuelle ministre de la Culture a été rémunérée près de 300 000 euros par GDF Suez (devenu Engie) lorsqu’elle était députée européenne, et alors qu’elle multipliait les prises de position favorables au secteur gazier... Lire la suite