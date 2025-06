La plupart des Etatsuniens soupçonnent maintenant les vaccins contre la COVID d'être responsables de lésions cardiaques selon un sondage Rasmussen (Focal Points)

La plupart des Etatsuniens soupçonnent maintenant les vaccins contre la COVID d'être responsables de lésions cardiaques selon un sondage Rasmussen

Article originel : Most Americans Now Suspect Heart Damage From COVID Shots: Rasmussen Survey

Par Nicolas Hulscher, MPH

Focal Points, 31.05.25

La Fondation McCullough a constaté que la myocardite était plus fréquente et, dans certains cas, qu’elle pouvait être fatale. L’audience du sénateur Ron Johnson a eu un grand impact. Maintenant, les Etatsuniens se réveillent.

Un nouveau sondage Rasmussen mené les 22 et 25 et 26 mai 2025 révèle que 51 % des adultes étatsuniens croient qu’il est probable que le vaccin contre la COVID-19 ait causé une myocardite ou une péricardite chez de nombreux receveurs. Cela inclut 69% des républicains, 49% des indépendants et même 39% des démocrates. L’enquête a été menée auprès de 1 216 adultes étatsuniens par téléphone et en ligne. Les résultats comportent une marge d’erreur d’échantillonnage de 3 points de pourcentage, avec un niveau de confiance de 95 %, ce qui signifie que si la même enquête était menée 100 fois, les résultats se situeraient à moins de 3 points de ces constatations dans 95 de ces enquêtes.

Cette reconnaissance généralisée des dommages cardiaques causés par le vaccin contre la COVID-19 survient après le témoignage du Dr Peter McCullough au Sénat, où il a dit au monde entier — sous serment — que les vaccins contre la COVID-19 peuvent causer la mort. Il a cité notre étude d’autopsie qui a révélé que 73,9 % des décès post-vaccins contre la COVID-19 étaient dus au vaccin. Parmi les décès jugés liés au vaccin, 7,1 % étaient dus à une myocardite fatale.

Dr. McCullough Drops the Hammer in the Senate - FDA Concedes with Expanded Myocarditis Warning / Le Dr. McCullough laisse tomber le marteau au Sénat - la FDA l'admet avec un avertissement de myocardite élargie