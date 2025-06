La Russie cherche une réponse asymétrique suite aux frappes contre ses actifs nucléaires

Moon of Alabama, 09.06.25

Il y a une certaine confusion sur la réponse de la Russie aux attaques du 1er/2 juin contre l’infrastructure ferroviaire et ses forces nucléaires stratégiques.

Pour récapituler : Samedi/dimanche, des groupes de détournement ukrainiens ont utilisé des explosifs pour détruire deux ponts ferroviaires russes dans la région de Koursk et de Bryansk. Ces ponts étaient situés à environ 50 kilomètres au nord de la ligne de front de la région de Soumy. Les tirs auront une incidence, ne serait-ce que pour un court laps de temps, sur l’approvisionnement des forces russes à destination du chemin de fer au nord de Soumy. L’une des explosions du pont a détruit un train de passagers civil. Environ 10 personnes ont été tuées et une centaine blessées. Il s’agissait probablement d’une intention et donc d’une attaque terroriste. Dimanche matin, une opération de grande envergure des services secrets ukrainiens a réussi à attaquer plusieurs aérodromes stratégiques dans toute la Russie. Selon des sources ukrainiennes, cinq aérodromes ont été attaqués et plus de 40 bombardiers stratégiques ont été détruits. L’évaluation actuelle des dommages confirme les attaques contre deux aérodromes et la destruction ou l’endommagement de 10 bombardiers. Il est très important de distinguer ces attaques. Bien que les deux aient coïncidé avec des négociations entre l’Ukraine et la Russie à Istanbul, et qu’elles aient été clairement programmées pour influencer ces dernières, le but était plus large.

Les attaques ferroviaires étaient prévues pour entraver la logistique arrière de l’opération russe dans la région ukrainienne de Soumy. Le fait qu’un train civil ait été touché par ces engins a probablement été considéré par les forces ukrainiennes comme une caractéristique supplémentaire, mais pas comme un objectif principal. Pourtant, c’est le préjudice de masse causé aux civils qui fait de cette attaque permise contre une cible quasi militaire un acte terroriste. La partie russe l’a souligné. L’attaque contre les bombardiers stratégiques de la triade nucléaire russe (missiles nucléaires terrestres, missiles nucléaires sous-marins, transporteurs aériens pour le lancement de bombes et de missiles nucléaires) a frappé à un niveau beaucoup plus élevé. Il s’agissait d’une attaque militaire contre une cible militaire stratégique. La doctrine publiquement annoncée de la Russie permet l’utilisation des forces nucléaires pour riposter à une telle attaque contre ses actifs nucléaires. Ceci est indépendant de la source immédiate de l’attaque. L’attaque des ponts ferroviaires était une opération typique pour les services britanniques. Il a été rapporté et est bien connu que les services britanniques ont conseillé et aidé les Ukrainiens à lancer des drones de mer contre la Russie dans la mer Noire, à traverser le fleuve Dniepr à Krinki et dans d’autres opérations de plus grande valeur de propagande. Le ministre russe des Affaires étrangères a accusé le Royaume-Uni d’être directement impliqué dans l’attaque terroriste. Plusieurs experts occidentaux des services spéciaux étatsuniens croient, comme le font les Russes, que l’opération contre leurs forces nucléaires a derrière eux un autre acteur - très probablement la CIA. Il est peu probable que l’Ukraine ait été en mesure d’identifier et de cibler ces aérodromes sans les renseignements obtenus par des sources étatsuniennes. Il n’y a pas non plus d’avantage militaire pour l’Ukraine à attaquer les bases aériennes russes loin de son territoire.

La CIA dispose d’une unité spéciale dédiée aux plans à long terme pour nuire à la Russie. Comme le Washington Post l’a un jour décrit : Le labyrinthe de cabines était fixé derrière une porte en métal. Le nom sur l’affiche du couloir avait souvent changé au fil des ans, désignant plus récemment l’espace comme faisant partie du Centre de mission pour l’Europe et l’Eurasie. Mais à l’interne, le bureau était connu sous son titre officieux : « Russia House ». L’unité avait été pendant des décennies le centre de gravité de la CIA, une agence au sein de l’agence, engagée dans la bataille avec le KGB pour la durée de la guerre froide. Le prestige du ministère avait diminué après les attaques du 11 septembre 2001, et il a été forcé à un moment donné de céder l’espace aux agents antiterroristes. Mais Russia House a ensuite récupéré ces biens immobiliers et a commencé à les reconstruire, revenant à leur pertinence au moment où Moscou s’est réaffirmée. Ici, au milieu d’un labyrinthe de bureaux, des douzaines d’agents de renseignement ont envoyé des câbles cryptés depuis l’étranger et les « cibleurs » ont minutieusement balayé les données sur les fonctionnaires, les agences, les entreprises et les réseaux de communication russes que la CIA pourrait exploiter à des fins de renseignement. 'Russia House' a été profondément impliqué dans la création du canular sur l’ingérence russe dans les élections étatsuniennes. L’ancien inspecteur des armes nucléaires Scott Ritter et d’autres ont affirmé que le contrôle politique sur la 'Maison de la Russie' est moins strict qu’souhaitable.

Un autre élément d’information sur l’implication de la CIA était un article de David Ignatius, son porte-parole au Washington Post, qui menaçait ouvertement de nouvelles attaques contre les actifs nucléaires stratégiques de la Russie : La guerre sale de l’Ukraine ne fait que commencer (archivé) - David Ignatius / Washington Post L’Ukraine a envisagé une version navale de la tactique d’attaque furtive qu’elle a utilisée si efficacement dimanche. Les sources ont déclaré que le [service de renseignement ukrainien] SBU a pesé l’envoi de drones maritimes cachés dans des conteneurs de fret pour attaquer les navires de la Russie et ses alliés dans le Pacifique Nord. Mais, jusqu’à présent, ils n’ont apparemment pas encore lancé ces opérations. Russia House continue d’être occupé. Pourtant, même 'Russia House' a besoin d’une base juridique pour agir qui se présente généralement sous la forme de conclusions présidentielles. La conclusion de ceci est que la CIA, avec la connaissance de la Maison Blanche, a planifié et dirigé l’attaque ukrainienne sur les champs d’aviation stratégiques de la Russie. Les qualités différentes des deux attaques du 1/2 juin nécessitent des réponses différentes. Une réponse, au cours des derniers jours, est venue de fortes attaques de missiles et de drones russes contre des cibles militaires et militaro-industrielles dans toute l’Ukraine.

Le Washington Post a commis une erreur en écrivant : Les villes ukrainiennes frappées par la Russie en représailles pour la frappe de drones de dimanche (archivé) - Washington Post L’attaque semble être une riposte à l’attaque massive de l’Ukraine contre la flotte de bombardiers russes dimanche, ciblant des bases aériennes dans toute la Russie et endommageant de nombreux avions nucléaires.

Les attaques russes, par environ 500 missiles et drones chacune sur plusieurs nuits, sont évidemment prévues depuis un certain temps. Ils ne sont pas très spéciaux. Des sources russes ont explicitement dit que ces attaques étaient en réponse à l’attaque terroriste de l’Ukraine : Les militaires russes ont riposté contre le « terrorisme » de Kiev – MOD - RT Le barrage, qui comprenait des missiles aériens, maritimes et terrestres ainsi que des véhicules aériens sans pilote (UAV), était une réponse aux récents « actes terroristes » perpétrés par Kiev, a déclaré vendredi le ministère russe de la Défense. L’Ukraine a fait exploser des ponts ferroviaires en Russie la semaine dernière, faisant dérailler des trains civils et de marchandises et tuant au moins sept personnes et en blessant plus de 120.

Ce que nous avons vu jusqu’à présent comme la réponse de la Russie aux attaques n’était lié qu’à l’attaque terroriste qui a blessé des civils. Les représailles pour l’attaque contre les installations nucléaires stratégiques de la Russie ne sont pas encore arrivées.

Les États-Unis le savent : Les Etats-Unis estiment que la réponse de la Russie à l’attaque ukrainienne n’est pas encore terminée - Reuters Les États-Unis estiment que la menace de représailles du président russe Vladimir Poutine contre l’Ukraine suite à son attaque par drone le week-end dernier n’a pas encore été prise au sérieux et qu’il s’agit probablement d’une frappe importante et multidimensionnelle, ont déclaré des responsables américains à Reuters.

Le premier responsable a déclaré que l’attaque de Moscou serait "asymétrique", ce qui signifie que son approche et sa visée ne refléteraient pas la frappe ukrainienne du week-end dernier contre les avions de guerre russes. La Russie a lancé un barrage intense de missiles et de drones sur la capitale ukrainienne Kiev vendredi et le ministère russe de la Défense a déclaré que l’attaque contre des cibles militaires et connexes était en réponse à ce qu’elle a appelé les "actes terroristes" ukrainiens contre la Russie. Mais les responsables américains croient que la réponse russe n’est pas encore complète.

Poutine a dit au président Donald Trump mercredi dans une conversation téléphonique que Moscou devrait répondre à l’attaque, a déclaré Trump dans un post sur les médias sociaux. Trump a dit plus tard aux journalistes que "ce ne sera probablement pas joli."

Trump affirme que les États-Unis n’étaient pas au courant de l’attaque contre les bombardiers stratégiques russes. Il est possible que Trump ne le sache pas. Il n’a peut-être pas été informé pour lui permettre de donner un démenti plausible. Il peut aussi simplement mentir à ce sujet. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que les États-Unis ont été impliqués.