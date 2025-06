Le cessez-le-feu avec l’Iran révèle les limites de la puissance d’Israël — et sa dépendance envers les États-Unis (Mondoweiss)

Le cessez-le-feu avec l’Iran révèle les limites de la puissance d’Israël — et sa dépendance envers les États-Unis

Article originel : The ceasefire with Iran reveals the limits of Israel’s power — and its dependence on the U.S.

Par Abdaljawad Omar

Mondoweiss, 25.06.25



Israël a été exposé comme une colonie dépendante qui dépend de l’Occident pour ses aventures militaires. Et même encore, il n’a pas réussi à transformer cet avantage sur l’Iran en succès stratégique. La doctrine israélienne semble atteindre ses limites...Lire la suite