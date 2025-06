Le « Déploiement massif sans précédent » d’avions de guerre à travers l’Atlantique alimente les craintes d’une guerre étatsunienne contre l’Iran (Common Dreams)

Le « Déploiement massif sans précédent » d’avions de guerre à travers l’Atlantique alimente les craintes d’une guerre américaine contre l’Iran

Par Brett Wilkins

Common Dreams, 17.06.25



"Vous ne faites pas tourner ce genre de muscle vers le ciel juste pour fléchir," a dit un observateur.



Les sites de suivi des vols ont montré des dizaines d’avions de ravitaillement aérien de l’armée de l’air partant de bases militaires aux États-Unis et se dirigeant vers l’Europe dimanche, alimentant la spéculation sur une implication directe des États-Unis dans l’élargissement de la guerre israélo-iranienne.

Des sites d’information axés sur l’armée ont rapporté qu’environ 30 tankers KC-135R et KC-46A de l’US Air Force avaient été identifiés par un logiciel de suivi des vols dans ce que le Times of Israel’s appelait un « déploiement massif sans précédent » en Europe... Lire la suite