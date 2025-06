Le renseignement étatsunien déclare que l’Iran n’est pas une menace nucléaire. Israël veut que les États-Unis la bombardent de toute façon.

Article originel : U.S. Intel Says Iran Isn’t a Nuclear Threat. Israel Wants the U.S. to Bomb It Anyway.

The Intercept, 18.06.25

Les États-Unis aident Israël à faire la guerre à l’Iran au sujet de son programme nucléaire. Mais le renseignement étatsunien dit que l’Iran ne construit pas de bombe... Lire la suite