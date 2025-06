Le Salon du Bourget a du répondre devant la justice de ses choix de programmation ! (Survie)

Ce mercredi 4 juin 2025, les organisateurs du Salon de l’armement du Bourget ont dû répondre devant la justice de leur choix de programmation quant à l’accueil d’entreprises qui participeraient au génocide actuel à Gaza[1] et autres crimes internationaux commis dans les Territoires Palestiniens Occupés (TPO), en Ukraine et au Soudan. L’audience a porté sur deux actions en justice menées par les associations Al-Haq, Union juive française pour la paix (UJFP), Attac-France, Stop Fuelling War (SFW) et Survie en ce qui concerne les crimes internationaux commis par l’Etat d’Israël, et par les associations Attac-France, SFW et Survie dans le cas des crimes internationaux en Ukraine et au Soudan. Les associations les Amis de la Terre et Europalestine ont déposé une intervention volontaire pour être également parties plaignantes.