Le sénateur de Californie Alex Padilla violemment agressé par des agents fédéraux lors d’une conférence de presse de Kristi Noem (WSWS)

Lors d'une conférence de presse au siège du FBI à Los Angeles jeudi, le sénateur démocrate de Californie Alex Padilla a été violemment agressé par des agents fédéraux après avoir tenté d'interroger la secrétaire du département de la Sécurité intérieure (DHS), Kristi Noem.

Padilla, sénateur américain dûment élu, né et ayant grandi en Californie du Sud, a été malmené par des agents fédéraux, forcé à se mettre à genoux et poussé tête la première sur le sol avant d'être menotté, pour avoir commis le « crime » d'interrompre la conférence de presse de Noem.

Padilla a tenté d'interroger Noem alors qu'elle tenait des propos fascistes pour défendre les expulsions de masse et l'occupation militaire de Los Angeles. Le sénateur a expliqué qu'il se trouvait dans le bâtiment pour assister à un briefing du général Gregory Guillot, du Commandement nord-américain, qui a le commandement opérationnel de la Force opérationnelle interarmées 51 (JTF-51), actuellement dirigée par le général de division Scott Sherman.



Sous la bannière de la Force opérationnelle interarmées 51, quelque 4700 soldats de la Garde nationale et marines ont été déployés ou sont en route vers la région de Los Angeles. Au moins 2800 d'entre eux sont actuellement engagés dans des « opérations de sécurité », et on estime à 500 le nombre de soldats de la Garde nationale directement intégrés dans les escouades d'enlèvement de l'ICE qui ciblent la communauté.

Padilla a déclaré qu'après avoir reçu son briefing du général Guillot, il a appris que Noem tenait une conférence de presse à quelques portes de là. Au cours de son intervention, Noem a fait l'éloge de l'Immigration and Customs Enforcement (ICE), du Customs and Border Protection (CBP), du FBI et « de l'armée, des Marines, de la Garde nationale, de nos soldats [...] qui sont venus ici pour nous aider à assurer notre sécurité ».

Justifiant l'utilisation de la force militaire sur le territoire national, Noem a faussement déclaré que les forces armées américaines « non seulement protègent notre pays dans le monde entier, mais elles le font aussi chaque jour ici, euh, aux États-Unis d'Amérique ».



Noem a menacé que l'occupation militarisée en cours, les rafles masquées contre les immigrants et l'usurpation de l'autorité de l'État et des autorités locales en Californie et dans le comté de Los Angeles par l'administration Trump seraient reproduites dans d'autres États et villes du pays. Elle a déclaré :

Ils donnent l'exemple de ce qui se passe dans d'autres villes du pays et élaborent un modèle et un plan d'action pour que nous puissions continuer à œuvrer afin que chaque communauté redevienne formidable et sûre, pour nos enfants et nos petits-enfants dans un avenir lointain […]

Se tournant vers les démocrates, qui se sont pliés en quatre pour accommoder et protéger la Gestapo de l'immigration alors qu'elle fait disparaître des travailleurs et des étudiants des écoles, des lave-autos, des églises et des hôpitaux, Noem a menacé de « libérer » l'État de ses élus, le gouverneur Gavin Newsom et la maire de Los Angeles, Karen Bass.





Noem a déclaré :

Le département de la Sécurité intérieure, les agents, les agences, les départements et les militaires qui travaillent sur cette opération continueront à soutenir et à intensifier nos opérations dans cette ville. Nous ne partirons pas. Nous resterons ici pour libérer la ville du socialisme et de la direction pesante que ce gouverneur et cette maire ont imposés à ce pays.

Peu après la déclaration de Noem, le sénateur Padilla a tenté de prendre la parole. Alors qu'il commençait à s'adresser à l'assemblée, il a été violemment poussé et traîné hors de la conférence de presse par des agents fédéraux. Avant d'être expulsé, Padilla a réussi à dire :

« Je suis le sénateur Alex Padilla, et j'ai des questions à poser au secrétaire, car le fait est que, une demi-douzaine de criminels violents que vous [...] »