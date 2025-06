Les Chrétiens de Syrie sont à nouveau ciblés, cette fois par ceux qui prétendent les protéger (The Cradle)

Les Chrétiens de Syrie sont à nouveau ciblés, cette fois par ceux qui prétendent les protéger

Article originel : Syria's Christians targeted again, this time by those claiming to protect them

The Cradle, 27.06.25 Sous le règne d’une administration rebaptisée d'Al-Qaïda, la minorité chrétienne de Syrie fait face à une terreur sanctionnée par l’État – cette fois dans leurs propres églises.

L’attentat à la bombe du 22 juin contre l’église orthodoxe grecque Mar Elias à Damas a non seulement fait 25 morts et 52 blessés parmi les fidèles, mais il a aussi brisé le fragile sentiment de protection auquel les chrétiens syriens s’accrochaient autrefois. L’attaque est emblématique de la règle de plus en plus sectaire imposée par le nouveau leadership syrien – enraciné dans l’idéologie d’Al-Qaïda et dirigé par Ahmad al-Sharaa, anciennement connu sous le nom d’Abu Mohammad al-Jolani. Autrefois dépêché par le chef de l’Etat islamique Abu Bakr al-Baghdadi pour établir le Front al-Nosra, Sharaa gouverne maintenant Damas à travers l’appareil de Hayat Tahrir al-Sham (HTS), dont la montée a été orchestrée par une décennie d’opérations occidentales de changement de régime. Sous cette autorité extrémiste salafiste rebaptisée, la minorité chrétienne – déjà décimée par la guerre et le déplacement – fait face à une nouvelle vague de violence ciblée et d’indifférence officielle.

Un massacre à Damas Pendant la messe dominicale à l’église Mar Elias dans le quartier de Duweila, l’attaquant a ouvert le feu sur les fidèles avec une arme automatique avant de faire exploser son gilet explosif. Les images des suites montraient des sols imbibés de sang, des bancs d’église brisés et de la maçonnerie pulvérisée. En 15 minutes, le ministère syrien de l’Intérieur a blâmé l’Etat islamique et a nommé l’auteur comme un kamikaze. « Il a ouvert le feu sur la congrégation avant de se faire exploser avec un gilet explosif », a déclaré un communiqué du ministère.

Mais beaucoup ont trouvé suspect que le ministre de l’Intérieur Anas Khattab, un co-fondateur du Front al-Nosra, une fois mis sur la liste noire comme terroriste par le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU), puisse prétendre connaître l’identité de l’auteur et l’organisation derrière lui, si rapidement. « La chose étrange à ce sujet est, comment le ministère de l’Intérieur a-t-il annoncé après 15 minutes l’identité du tueur qui s’est fait exploser dans l’église », un commentateur sur Facebook a demandé, « mais après six mois de prétendue poursuite des tueurs qui ont commis le massacre [d’Alaouites] sur la côte, ils n’en ont trouvé aucun. Comment ont-ils immédiatement su qu’il était de l’Etat islamique ? Le lendemain, Khattab a affirmé que ses forces avaient découvert la cellule de l’Etat islamique responsable de l’attaque et ont mené un raid ciblant ses membres dans la banlieue de Damas, entraînant des affrontements, plusieurs arrestations et deux morts. Cependant, les images du raid ont montré qu’il était clairement faux, suggérant qu’aucun affrontement de ce type n’avait eu lieu et que l’opération était une opération photo mise en scène. Les forces de sécurité dirigées par HTS ont mené un raid similaire en janvier, affirmant à l’époque avoir déjoué une attaque de l’Etat islamique sur le sanctuaire de Sayyeda Zaynab – un site sacré pour les musulmans chiites dans la banlieue sud de Damas. La logique derrière le fait de cibler les chrétiens et de blâmer l’attaque contre l’EI a été expliquée par un ancien fondateur du Front Nusra, Saleh al-Hamwi. Tout en promouvant le récit selon lequel l’Etat islamique est responsable de l’attaque de Mar Elias, il a déclaré sur le site de médias sociaux X que, par conséquent,« La communauté internationale se ralliera autour [du gouvernement syrien], elle recevra un soutien significatif et elle rejoindra la coalition internationale contre l’Etat islamique. » Il a ajouté que le gouvernement libérait les dirigeants de l’Etat islamique des prisons d’Idlib et exploiterait "le dossier de l’EI à l’international en échange de la levée des sanctions."

Cependant, dans les jours qui ont suivi l’attentat à la bombe de Mar Elias, le récit suggérant que l’Etat islamique était responsable de l’attaque a commencé à s’effondrer, des rapports faisant apparaître que les attaquants n’étaient pas membres de l’Etat islamique, mais du ministère de la Sécurité générale et de la Défense du gouvernement. Le journaliste Aws Nizar Darwish a rapporté que l’auteur de l’attentat-suicide à la bombe de l’église Mar Elias était un membre des forces de sécurité générale de Khattab. Darwish a déclaré que selon une personne proche de l’événement, l’homme qui a fait exploser la ceinture suicide était Zyad Anwar al-Idlibi, 18 ans, membre de la Sécurité générale. Darwish a rapporté qu’Idlibi était la même personne qui, il y a deux semaines, est venue dans le quartier de Duweila et a traversé les rues en menaçant les chrétiens et en leur demandant de se convertir à l’islam. Idlibi venait d’un petit village d’Idlib et s’est porté volontaire pour rejoindre la Sécurité générale en janvier de cette année.

« Si vous demandez à n’importe quelle personne à Duweila au sujet de Zyad Anwar al-Idlibi, ils le connaîtront. Et il est bénévole à la Sécurité générale et la personne qui a perpétré l’attentat-suicide, a déclaré Darwish. L’Observatoire syrien des droits de l’homme (SOHR) basé au Royaume-Uni a rapporté que, selon des sources fiables, un membre du ministère syrien de la Défense de la province de Deir Ezzor a participé à l’attaque et figurait parmi les blessés emmenés à l’hôpital après.

De vieilles images vidéo ont circulé en ligne parmi la communauté chrétienne du ministre de la Défense de la Syrie, le général de division Murhaf Abu Qasra, détruisant une statue de la Vierge Marie. La vidéo a été tournée lorsque Abu Qasra était commandant dans le groupe HTS, l’ancienne filiale d’Al-Qaïda, pendant la guerre soutenue par la CIA contre le gouvernement de l’ancien président syrien Bachar al-Assad. La plupart des massacres d’Alaouites en mars ont été perpétrés par des factions affiliées au ministère de la Défense. Les Chrétiens n’ont pas été ciblés dans les massacres, pourtant certains ont été informés alors qu’ils fuyaient la côte que même s’ils étaient épargnés maintenant, ils seraient les prochains à être ciblés. Cela me rappelle le slogan sectaire autrefois proclamé par les rebelles syriens : « Les Alaouites au tombeau, les Chrétiens à Beyrouth. » Ces derniers jours, plusieurs observateurs ont noté que Khattab a parlé des chrétiens en termes péjoratifs dans ses écrits précédents. Après que la coalition étatsunienne ait bombardé la Syrie à la fin de 2014, Khattab a écrit un livre affirmant que les « moudjahidines » faisaient face à une coalition de « croisés », « adorateurs croisés » et « Nusayris » (un terme péjoratif pour les Alaouites) luttant contre les moudjahidines en Syrie et que les Musulmans étaient obligés de combattre en faisant le jihad contre eux.

De Bucca à Damas Sharaa – maintenant le président de facto de la Syrie – n’est pas moins compromis. En tant que commandant supérieur de l’Etat islamique, il a supervisé des attentats-suicides contre des communautés chrétiennes et chiites en Irak avant d’être envoyé par le calife autoproclamé Abu Bakr al-Baghdadi en Syrie pour établir le Front Nosra. En 2010, son associé, un membre de l’Etat islamique, Haitham Balawi, a orchestré l’attaque de l’Etat islamique contre la cathédrale Sayidat al-Nejat à Bagdad. L’attaque sanglante a fait 70 morts et 75 blessés, dont 51 fidèles et deux prêtres. Balawi a été détenu à la tristement célèbre prison étatsunienne de Bucca, en Irak, avec Sharaa et le leader de l’Etat islamique Baghdadi. Tous ont été libérés plus tard par des responsables étatsuniens de Bucca – connue sous le nom de « Jihadi University » par le général étatsunien qui dirigeait le camp. En raison de ce bilan, Sharaa a été préparé pour le pouvoir par l’ancien ambassadeur étatsunien en Syrie, Robert Ford, qui l’a rencontré à Idlib pendant la montée du groupe HTS. Ford, une figure centrale de l’opération Timber Sycamore de la CIA, a aidé à armer et à soutenir des groupes liés à Al-Qaïda en Syrie sous prétexte de changement de régime. Dans ses propres mots, Sharaa « n’a jamais présenté d’excuses » pour son passé. Pourtant, Ford et les services de renseignement britanniques le voyaient comme le futur dirigeant d’une Syrie post-Assad. En décembre 2024, cette vision s’est réalisée. Assad a fui à Moscou, l’armée syrienne s’est effondrée, et HTS a pris le contrôle de la capitale. Damas est tombée sous l’autorité d’une coalition de militants islamistes sunnites extrémistes rebaptisés et de collaborateurs occidentaux.