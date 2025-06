Les conseillers du NSC ont exhorté à des attaques de drones de type Etat islamique contre le rail russe selon des fichiers divulgués Article originel : NSC advisors urged ‘ISIS’-style drone attacks on Russian rail, leaked files show Par Kit Klarenberg The GrayZone, 23.06.25

Les plans de guerre divulgués envoyés au NSC étatsunien ont instruit Kiev de mener des attaques de drones « à la manière de l’EIIL » contre les trains et les ponts ferroviaires russes, préfigurant une série d’attaques ukrainiennes meurtrières en mai et juin prochains.



Une coterie d’universitaires britanniques et étatsuniens conseillant le Conseil de sécurité nationale des États-Unis a explicitement exhorté l’Ukraine à adopter les tactiques de l’État islamique dans une proposition détaillée pour « opérations de drones anti-rail », selon des documents divulgués examinés par The Grayzone.

Les plans de guerre agressifs recommandés dans les dossiers préfiguraient étrangement l’opération Spider Web de l’Ukraine, qui consistait en une série d’attaques de drones audacieux menées à l’intérieur de la Russie entre le 24 mai et le 1 juin – à la veille des négociations prévues entre la Russie et l’Ukraine. Deux bombardements ukrainiens de trains russes à Briansk le 31 mai et à Koursk et le lendemain ont fait sept morts et plus de 30 blessés, dont deux enfants.

Les attaques contre l’infrastructure ferroviaire russe se poursuivent depuis le lancement de l’opération Spiderweb, ce qui suggère que la stratégie britannique a fortement influencé la pensée de l’armée de plus en plus désespérée de Kiev.

Les plans divulgués examinés par The Grayzone explorent l’utilisation de « drones peu coûteux » comme un moyen à faible coût pour perturber la logistique russe, mais incluent également des plans pour des attaques terroristes composés par trois « experts en drones » avant d’être transmis à l’administration Biden alors-Directeur pour la Russie au Conseil national, le colonel Tim Wright...Lire la suite