Les démocrates aident à bloquer la résolution sur la destitution de Trump concernant la guerre contre l’Iran (WSWS)

Le chef de la minorité à la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries, démocrate de New York, au centre, entouré de la représentante Katherine Clark, démocrate du Massachusetts, whip démocrate, à gauche, et du représentant Pete Aguilar, démocrate de Californie, président du caucus démocrate, s'exprimant au Capitole l'année dernière [AP Photo/J. Scott Applewhite]

Dans une démonstration de soutien politique à la guerre illégale et inconstitutionnelle de Trump contre l'Iran, la majorité des démocrates à la Chambre des représentants s'est jointe mardi à un caucus républicain unanime pour bloquer une résolution visant à destituer le président. Les démocrates ont voté par 128 voix contre 79, et les républicains par 216 voix contre 0, pour rejeter la résolution qui avait été présentée par le démocrate Al Green, du Texas.

Tous les dirigeants du Parti démocrate, du chef de la minorité Hakeem Jeffries à l'ancienne présidente de la Chambre Nancy Pelosi, en passant par l'ancien chef de la majorité Steny Hoyer et l'ancien whip de la majorité James Clyburn, ont voté contre cette mesure. Lors d'une conférence de presse avant le vote, le président du caucus démocrate Pete Aguilar a rejeté la résolution de destitution, la qualifiant de « distraction ».



Il convient de noter que la résolution de Green ne dénonçait pas le bombardement de l'Iran par Trump comme une agression non provoquée ou une violation du droit international. Elle se concentrait uniquement sur son défaut d'autorisation du Congrès, accusant Trump d'abuser de ses pouvoirs présidentiels en « usurpant le pouvoir du Congrès de déclarer la guerre » et en ordonnant des frappes « sans l'autorisation ou la notification du Congrès requise par la Constitution ».

Si la résolution décrivait Trump comme « un président autoritaire qui a encouragé une attaque contre le Capitole des États-Unis, refusé à des personnes le droit à un procès équitable et appelé à la destitution des juges fédéraux qui se sont prononcés contre lui », elle ne proposait aucune accusation relative à ces actions ou à la campagne généralisée de Trump visant à s'imposer comme un président dictateur. Elle ne mentionnait pas le déploiement militaire de Trump à Los Angeles ni ses rafles à l'échelle nationale visant les travailleurs immigrés.

Même cette résolution à la portée étroite a rencontré une opposition véhémente de la part des dirigeants démocrates à la Chambre. Au lieu de la résolution, quelques heures avant le vote, ils ont annoncé la formation d'un groupe de travail sur la sécurité nationale du caucus démocrate de la Chambre. Ce groupe de travail sera coprésidé par quatre démocrates de la Chambre ayant une expérience dans l'armée et les agences de renseignement, des personnalités que le World Socialist Web Site a précédemment identifiées comme faisant partie des « démocrates de la CIA ».

Les quatre coprésidents sont Jason Crow, un ancien Ranger de l'armée qui a servi en Irak et en Afghanistan ; Derek Tran, un vétéran de l'armée qui met fièrement en avant son héritage anticommuniste vietnamien ; Mikie Sherrill, ancienne pilote d'hélicoptère de la marine et actuelle candidate démocrate au poste de gouverneur du New Jersey ; et Maggie Goodlander, ancienne officière du renseignement de la marine et épouse de Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale dans l'administration Biden.

En présentant le groupe de travail, Aguilar a clairement indiqué que la préoccupation des démocrates n'était pas l'illégalité de l'attaque de Trump contre l'Iran, mais la possibilité qu'elle ne permette pas d'atteindre les objectifs militaires souhaités par tous. « Lancer une attaque sans l'autorisation du Congrès est une erreur », a-t-il déclaré. « Lancer une attaque potentiellement infructueuse sans l'autorisation du Congrès serait un échec déterminant pour l'administration. »

En réponse à la question d'un journaliste, Jason Crow s'est lancé dans une diatribe agressive contre l'Iran, déclarant : « Les démocrates de la Chambre des représentants connaissent le danger que représente l'Iran pour le monde [...] c'est un État qui soutient le terrorisme et l'un des régimes les plus malveillants au monde. » Cela alors qu'Israël, avec le soutien des deux partis, poursuit son génocide à Gaza, ayant tué des centaines de milliers de personnes.

Du côté du Sénat, trois sénateurs démocrates ont présenté une résolution sur les « pouvoirs de guerre » qui précise qu'elle ne s'appliquerait pas au soutien américain à Israël « dans le cadre de mesures défensives » contre l'Iran ou ses forces alliées. Le chef de la minorité au Sénat, Chuck Schumer, a dénoncé l'incapacité de la Maison-Blanche à informer le Congrès et à présenter « la stratégie à long terme de l'administration pour empêcher l'Iran de se doter d'armes nucléaires ».

En mars, Schumer a joué un rôle central dans l'intervention visant à soutenir le gouvernement Trump, lorsqu'il a pris la tête d'un groupe de sénateurs démocrates qui ont fourni les votes décisifs pour adopter une résolution continue finançant l'administration Trump jusqu'au 30 septembre.

Le WSWS avait fait remarquer à ce moment qu’« alors qu'ils avaient l'occasion de couper les fonds du gouvernement Trump vendredi, les démocrates ont plutôt veillé à ce qu'il reste pleinement opérationnel. Ce vote brise le mythe selon lequel le Parti démocrate serait un opposant à l'administration Trump, démontrant qu'il est au contraire son facilitateur et son collaborateur ».

Un peu plus de trois mois plus tard, l'ensemble de la direction du parti et les deux tiers de ses membres à la Chambre des représentants se sont alignés pour s'opposer à un vote de destitution contre un président qui est en train d'ériger une dictature politique.

Le Parti démocrate est un défenseur et un instrument de l'impérialisme américain. Alors que des personnalités prétendument « anti-guerre » comme Green, Alexandria Ocasio-Cortez et Bernie Sanders se livrent à des manœuvres politiques pour donner une couverture « de gauche » à ce parti de droite, les véritables préoccupations des démocrates sont celles du Pentagone et de la CIA. Ils ne s'opposent pas au bellicisme meurtrier de Trump, mais à sa conduite erratique et même apparemment maniaque de la politique étrangère américaine.

Ces préoccupations ont été exprimées sans détour par l'ancien secrétaire d'État de Biden, Antony Blinken, dans une tribune publiée dans le New York Times sous le titre « L'attaque de Trump contre l'Iran était une erreur. J'espère qu'elle réussira ». Il a qualifié la décision de bombarder les installations nucléaires iraniennes d'« imprudente et inutile », mais a ajouté : « Maintenant que c'est fait, j'espère vivement qu'elle a réussi. »

Blinken a réitéré la diabolisation de l'Iran qui est universelle dans l'establishment politique américain et les médias bourgeois, qualifiant ce pays de 90 millions d'habitants de « principal État qui finance le terrorisme ; une force destructrice et déstabilisatrice par l'intermédiaire de ses mandataires au Liban, en Syrie, à Gaza, au Yémen et en Irak ; une menace existentielle pour Israël ».

L'ancien secrétaire d'État a conclu : « Les actions de M. Trump n'ont été possibles que grâce au travail des administrations Obama et Biden ». Cela comprenait le développement accéléré de bombes géantes, l'élaboration de plans d'urgence et « en 2023, le plus grand exercice conjoint jamais organisé avec Israël, une sorte de répétition générale pour cette dernière action ».

Tout en affirmant qu'il aurait souhaité que Trump suive une voie diplomatique, « maintenant que les dés militaires sont jetés, je ne peux qu'espérer que nous ayons infligé un maximum de dégâts, des dégâts qui donneront au président le levier dont il a besoin pour enfin conclure l'accord qu'il n'a pas réussi à obtenir jusqu'à présent ».

Au cours du premier mandat de Trump, les démocrates ont engagé une procédure de destitution contre lui non pas pour ses menaces fascistes ou ses attaques contre les immigrants, mais pour un différend avec le Pentagone et les agences de renseignement au sujet de la politique en Ukraine, jetant ainsi les bases de la guerre contre la Russie que l'administration Biden a placée au centre de sa politique étrangère. Biden est arrivé au pouvoir en promettant de restaurer un « Parti républicain fort » pour mener la guerre contre la Russie, tout en soutenant le génocide d'Israël à Gaza et en mettant en œuvre des politiques hostiles à la grande masse des travailleurs. Cela a créé les conditions politiques du retour au pouvoir de Trump.

Aujourd'hui, cinq mois après le début d'un second mandat qui a déchiré la Constitution et lancé une guerre d'agression illégale, les démocrates ne fonctionnent pas comme les défenseurs de la démocratie, mais comme les facilitateurs de la dictature. Les démocrates et les républicains sont tous deux les partis de l'oligarchie financière, les défenseurs de Wall Street et des intérêts mondiaux de l'impérialisme américain.

Ce que le Parti démocrate craint le plus, ce n'est pas Trump, mais l'éruption d'une résistance de masse venant d'en bas. Il y a dix jours à peine, les plus grandes manifestations antigouvernementales de l'histoire américaine ont eu lieu, alors que des millions de personnes ont envahi les rues des villes à travers le pays pour s'opposer à la dictature de Trump.

Ce mouvement, qui reflète une radicalisation grandissante de la classe ouvrière et de la jeunesse, ne trouve aucune expression au sein de l'establishment politique existant. Il doit être armé d'une nouvelle stratégie politique, enracinée dans la classe ouvrière internationale et guidée par un programme socialiste révolutionnaire visant à mettre fin au capitalisme, à la guerre et à la dictature.