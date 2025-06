Les États-Unis exigent de leurs alliés asiatiques qu’ils se préparent à une guerre « imminente » contre la Chine (WSWS)

Hegseth a dénoncé « l'agression de la Chine communiste », déclarant qu'elle cherchait à « devenir une puissance hégémonique en Asie ». Se concentrant sur Taïwan en particulier, il a averti que toute tentative chinoise d'envahir l'île « aurait des conséquences dévastatrices pour l'Indo-Pacifique et le monde. Il n'y a aucune raison de dorer la pilule. La menace que représente la Chine est réelle. Et elle pourrait être imminente. »

S'exprimant lors du dialogue annuel de haut niveau de Shangri-la le week-end dernier, le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a dicté ses règles aux alliés et partenaires militaires de la région indo-pacifique : intensifiez considérablement vos dépenses militaires et mettez-vous sur le pied de guerre pour un conflit avec la Chine.

En se posant en défenseurs de la paix, Hegseth et l'administration Trump inversent la réalité. Comme cela a toujours été le cas depuis plus d'un siècle, l'impérialisme entre en guerre sous la bannière de la « paix » et s'engage dans une course massive aux armements sous le couvert de la « dissuasion ».

Ce n'est pas la Chine, mais l'impérialisme américain qui a mené trois décennies d'invasions et de guerres illégales dans une tentative désespérée de maintenir son hégémonie mondiale. Alors qu'elle intensifie sa guerre contre la Russie en Ukraine et soutient pleinement la guerre barbare d'Israël à Gaza, l'administration fasciste de Trump, assaillie par des crises économiques et politiques insolubles dans son pays, plonge tête baissée dans un conflit avec la Chine, qu'elle considère comme la principale menace à la domination des États-Unis.

Hegseth a déclaré : « Le président Trump a été élu pour appliquer “l'Amérique d'abord” sur la scène mondiale. » Ce que cela signifie devient rapidement clair. Loin d'être des événements isolés, les guerres en Europe et au Moyen-Orient se mêlent aux plans de guerre de Washington en Asie pour former un conflit mondial impliquant des puissances dotées d'armes nucléaires.

La seule « paix » à laquelle aspire Trump est de réaliser le fantasme mégalomaniaque d'un monde totalement subordonné aux intérêts de l'impérialisme américain. Tel est le contenu de son slogan général « Make America Great Again », qui ne rappelle rien tant que l'hymne nazi «Deutschland, Deutschland über alles, über alles in der Welt » (l'Allemagne, l'Allemagne d’abord, partout dans le monde).

L'administration Trump exige déjà de ses alliés de l'OTAN en Europe qu'ils augmentent leurs dépenses militaires et participent davantage à l'accélération de la guerre contre la Russie en Ukraine. La dernière frappe militaire, qui a détruit des bombardiers stratégiques au fin fond de la Russie, n'aurait pas pu avoir lieu sans la participation active du Pentagone et de l’état-major de l'OTAN.

« Alors que nos alliés partagent le fardeau [en Europe], nous pouvons nous concentrer davantage sur l'Indo-Pacifique, notre théâtre d'opérations prioritaire », a déclaré Hegseth aux dirigeants politiques et militaires réunis à Singapour. « Nous demandons – et en fait, nous insistons – que nos alliés et partenaires [en Asie] fassent leur part en matière de défense », a-t-il déclaré, précisant qu'il y aurait des « conversations inconfortables et difficiles » avec tout pays qui ne rentrerait pas dans le rang.



La campagne de guerre de l'administration Trump contre la Chine ne vient pas de nulle part. C'est l'administration Obama qui a lancé le « pivot vers l'Asie », destiné à réduire l'influence diplomatique de la Chine dans la région, à saper son économie et à préparer la guerre. L'objectif d'Obama de stationner 60 % de la puissance navale et aérienne des États-Unis dans la région indo-pacifique d'ici 2020 a été atteint depuis longtemps.

Les précédentes administrations Trump et Biden n'ont fait qu'intensifier la confrontation avec la Chine pour en faire ce qui est aujourd'hui une véritable guerre économique et commerciale, accompagnée d'une course aux armements et d'une escalade des provocations diplomatiques et militaires qui menacent de précipiter un conflit militaire ouvert.

Tout en évoquant d'autres risques de guerre en Asie, Hegseth s'est concentré sur le point le plus sensible, Taïwan, en déclarant que le président chinois Xi Jinping se préparait à une invasion de Taïwan d'ici à 2027. En réalité, les gouvernements chinois ont toujours insisté sur le fait que Taïwan était un territoire chinois souverain, reconnu comme tel depuis les années 1970 par la plupart des pays, y compris les États-Unis, dans le cadre de la « politique d'une seule Chine ».

Au cours de la dernière décennie, cependant, les administrations Trump et Biden ont systématiquement sapé les protocoles diplomatiques et militaires qui sous-tendent la « politique d'une seule Chine », sachant pertinemment que toute déclaration d'indépendance de Taïwan ou le retour des troupes américaines sur l'île pourrait précipiter la guerre. Tout comme les États-Unis et l'OTAN ont poussé la Russie à envahir l'Ukraine en empiétant sur les frontières de la Russie, l'administration Trump cherche à provoquer une invasion chinoise de Taïwan en cherchant à faire passer l'île, étape par étape, sous l'emprise des États-Unis.



À Singapour, Hegseth a vanté les progrès de la technologie militaire américaine et l'intégration des alliés asiatiques et des partenaires stratégiques dans les plans de guerre de Washington par le biais d'une expansion considérable des jeux de guerre conjoints, des accords de bases militaires, de la recherche et du développement en matière de technologie militaire et des industries militaires. Il a notamment abordé les points suivants :

Le tout premier déploiement à l'étranger, cette année, du système mobile de missiles antinavires NMESIS utilisé par le 3e régiment littoral des Marines, « l'une des formations les plus performantes et les plus meurtrières de l'armée américaine », dans le cadre d'exercices conjoints aux Philippines. Les jeux de guerre, auxquels participaient également les forces d'opérations spéciales américaines, se sont déroulés sur les îles Batanes, stratégiquement sensibles, dans le détroit de Luçon, entre les Philippines et Taïwan.

Dans le courant de l'année, l'armée américaine effectuera un essai à munitions réelles de son système de capacité à moyenne portée en Australie. Ce sera la première fois que cet armement, dont la portée peut atteindre 2500 kilomètres, sera testé sur un sol étranger. L'Australie accueillera les plus grands exercices Talisman Sabre jamais organisés, auxquels participeront plus de 30 000 militaires de 19 pays.

Dans le cadre du dialogue quadrilatéral sur la sécurité (les États-Unis, l'Australie, le Japon et l'Inde), les États-Unis « dirigent une initiative appelée réseau logistique indo-pacifique, qui permet aux partenaires du quad de tirer parti de capacités logistiques partagées dans la région indo-pacifique ».

Les États-Unis font également pression en faveur d'une « base industrielle de défense intégrée » pour soutenir une guerre menée par les États-Unis contre la Chine. Ils ont formé le Partenariat pour la résilience industrielle indo-pacifique (PIPIR) impliquant 14 alliés et partenaires américains « pour renforcer la résilience industrielle, étendre notre capacité et accélérer les livraisons ».



Toutefois, Hegseth a insisté sur le fait que l'important renforcement militaire dans toute la région est loin d'être suffisant. Tout comme les États-Unis exigent de leurs alliés de l'OTAN qu'ils augmentent considérablement leurs dépenses militaires pour atteindre 5 % du PIB, ils demandent à leurs alliés et partenaires de la région indo-pacifique de faire de même.

En outre, il a souligné que les gouvernements de toute l'Asie devaient cesser de tenter de manœuvrer entre les États-Unis et la Chine, qui est le principal partenaire commercial de pratiquement tous les pays de la région. Méfiez-vous de la tentation, a-t-il dit, de rechercher « à la fois une coopération économique avec la Chine et une coopération en matière de défense avec les États-Unis. »

L'administration Trump brandit l'arme économique des droits de douane non seulement contre la Chine, mais aussi comme moyen de pousser les gouvernements de l'Asie-Pacifique à s'aligner militairement contre Pékin et à supporter un fardeau beaucoup plus lourd des coûts de la guerre.

Considérer la spirale vers la guerre dans l'Indo-Pacifique comme le simple résultat du fasciste Trump reviendrait à négliger la profondeur de la crise économique et politique mondiale centrée sur les États-Unis.

L'impérialisme américain a adopté la Chine dans les années 1970 comme moyen de saper l'Union soviétique et comme source apparemment inépuisable de main-d'œuvre bon marché, tant que ses produits manufacturés se limitaient à des biens de faible technologie. L'expansion pure et simple de l'économie chinoise, qui est devenue selon certains critères la plus importante au monde, menace d'éclipser les États-Unis, y compris dans une série de domaines de haute technologie tels que l'électronique, les technologies vertes, les véhicules électriques et l'intelligence artificielle.

L'administration Trump est déterminée à empêcher la Chine de dépasser les États-Unis sur le plan économique par tous les moyens disponibles, y compris militaires – le plus tôt, le mieux – même si cela risque d'entraîner la région et le monde dans une conflagration nucléaire. Face à la montée du mécontentement populaire et de l'opposition à l'intérieur du pays à ses attaques croissantes contre les droits démocratiques et sociaux, il est imprudemment poussé à étendre les guerres déjà en cours en Europe et au Moyen-Orient à l'Asie comme moyen de projeter des tensions sociales extrêmes vers l'extérieur contre des ennemis étrangers.



Hegseth vient de signifier aux alliés et partenaires des États-Unis dans la région indo-pacifique qu'ils doivent s'aligner sur Washington en effectuant tous les préparatifs nécessaires à une guerre contre la Chine.

La classe ouvrière de toute la région et du monde entier doit tirer les conclusions politiques qui s'imposent. Les exigences de Washington impliquent un doublement, voire plus, des dépenses militaires et des atteintes bien plus profondes aux conditions de vie des travailleurs, qui ne peuvent être imposées démocratiquement.

La lutte politique pour arrêter le plongeon dans la guerre mondiale est donc intimement liée à la lutte pour la défense des droits démocratiques et sociaux fondamentaux. Ce qui est nécessaire, c'est la construction d'un mouvement international et socialiste unifié de la classe ouvrière visant à renverser le système capitaliste, source de la guerre, des inégalités sociales et du fascisme.

(Article paru en anglais le 4 juin 2025)