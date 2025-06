Les filles volées de la Syrie : La campagne d'HTS pour esclavagiser les femmes alaouites (The Cradle)

Dans la Syrie post-Assad, l’enlèvement massif et l’asservissement sexuel des femmes alaouites sous le règne de Sharaa reflètent les atrocités les plus sombres de l’EI – mais se heurtent au silence mondial.

Les filles volées de la Syrie : La campagne d'HTS pour esclavagiser les femmes alaouites Article originel : Syria’s stolen daughters: The HTS campaign to enslave Alawite women The Cradle, 12.06.25

Dans un post Facebook maintenant supprimé, Hiba Ezzedeen, une militante syrienne d’Idlib, a décrit sa rencontre avec une femme qu’elle croit avoir été capturée et emmenée au gouvernorat comme esclave sexuelle lors de la vague de massacres perpétrés par le gouvernement-factions affiliées et forces de sécurité contre les Alaouites dans les zones côtières du pays le 7 mars.

De manière choquante, l’enlèvement massif et la réduction en esclavage des femmes alaouites qui sont maintenant perpétrés par des factions affiliées à HTS reflètent l’asservissement de milliers de femmes yézidies par l’Etat islamique lors du génocide de 2014 à Sinjar, en Irak.

Des preuves continuent d’émerger que ces femmes, principalement de la communauté religieuse alaouite, ont été enlevées et emmenées pour vivre comme esclaves sexuelles dans le gouvernorat d’Idlib, le bastion traditionnel du HTS, par des factions armées affiliées au nouveau gouvernement syrien.

« Cet homme avait été marié plusieurs fois auparavant et on pense qu’il a actuellement trois épouses. Ce qui a attiré mon attention, c’est l’apparence de la femme – spécifiquement, il était clair qu’elle ne savait pas comment porter correctement un hijab, et son foulard était drapé de manière désordonnée.

Après s’être renseigné davantage, Ezzedeen a appris que la femme venait des zones côtières où ont eu lieu les massacres du 7 mars, au cours desquels plus de 1600 civils alaouites ont été tués.

« Cet homme l’avait amenée au village et l’a épousée, sans plus de détails disponibles. Personne ne savait ce qui lui était arrivé ni comment elle était arrivée là, et naturellement, la jeune femme avait trop peur pour parler », a ajouté Ezzedeen.

Parce que la situation était si étrange et alarmante pour elle, elle a commencé à demander à tous ceux qu’elle connaissait, « rebelles, factions, militants des droits de l’homme », des informations sur l’enlèvement de femmes alaouites de la côte.

« Malheureusement, beaucoup ont confirmé que cela s’était effectivement produit, et pas seulement par une faction. Sur la base de ce que des amis ont dit, les accusations pointent vers des factions de l’armée nationale et certains combattants étrangers, avec des motifs variés », a-t-elle rapporté.

Les nouvelles forces de sécurité syriennes dirigées par HTS ont incorporé des groupes extrémistes armés, y compris des Ouïghours du Parti islamique du Turkestan (TIP) et des Turkmènes syriens issus de factions de l’Armée nationale syrienne (ANS), soutenue par le renseignement turc, dans leurs rangs depuis leur arrivée au pouvoir à Damas.

Divers commandants de l'ANS et des extrémistes étrangers ont été nommés à des postes supérieurs au sein du ministère syrien de la Défense.

Bien que les unités de la Sécurité générale dominées par HTS aient participé aux massacres du 7 mars dans de nombreuses régions, d’anciennes factions de l'ANS et des combattants étrangers auraient mené la campagne. Des militants ont fait du porte à porte dans les villages et quartiers alaouites, exécutant tous les hommes d’âge militaire qu’ils pouvaient trouver, pillant les maisons et parfois tuant des femmes, des enfants et des personnes âgées.

Ezzedeen a conclu son post en déclarant : « C’est un problème sérieux qui ne peut pas être ignoré. Le gouvernement doit immédiatement révéler le sort de ces femmes et les libérer.

Plutôt que d’enquêter sur la question et de chercher à sauver les femmes captives, le gouverneur nommé par HTS d’Idlib a émis un ordre pour l’arrestation d’Ezzedeen, affirmant qu’elle avait « insulté le hijab ».

La révélation courageuse d’Ezzedeen a mis en lumière le sort de nombreuses jeunes femmes issues de communautés minoritaires qui avaient mystérieusement disparu ces derniers mois, après que le président syrien autoproclamé Ahmad al-Sharaa et HTS ont renversé Assad et pris le pouvoir à Damas.



Un schéma d’enlèvements

Dans l’un des premiers cas, une jeune femme druze de la banlieue de Jaramana à Damas, Karolis Nahla, a disparu le matin du 2 février 2024, alors qu’elle se rendait à l’université dans la région de Mezzeh. L’affaire était étrange car aucune rançon n’a été demandée, et on n’a plus entendu parler d’elle.

Au fil du temps, des informations ont commencé à circuler selon lesquelles des jeunes femmes comme Karolis étaient kidnappées et emmenées à Idlib en tant qu’esclaves, comme Hiba Ezzedeen l’a finalement confirmé....Lire la suite