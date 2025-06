Les plans secrets britanniques pour « vaincre toute la flotte noire russe » ont été révélés dans des fuites Article originel : Secret British plans to ‘defeat entire Russian Black Fleet’ revealed in leaks Par Kit Klarenberg The GrayZone, 12.06.25

Les fichiers divulgués examinés par The Grayzone exposent la guerre secrète menée par le renseignement britannique contre la Russie en mer Noire, décrivant des complots de type « piège à miel » ukrainiens ainsi que des plans pour faire exploser le pont de Kertch.

Des documents sensibles examinés par The Grayzone indiquent que le Royaume-Uni est l’architecte central derrière les opérations militaires ukrainiennes ciblant la flotte russe de la mer Noire. Parmi d’autres découvertes explosives, les dossiers révèlent que des personnalités militaires et du renseignement britanniques de haut rang ont élaboré des plans détaillés pour « maximiser l’attrition de la flotte [de Moscou] en mer Noire », complotée pour faire exploser le pont de Kertch reliant la Crimée à la Russie continentale avec des bombes à engrais, et a même conçu des plans pour une série de submersibles qui permettraient aux plongeurs ukrainiens de planter des mines sur les navires et l’infrastructure russes.

D’autres machinations incluent un plan explicite de « piège à miel » qui appelait à établir un bordel secrètement géré par les renseignements britanniques en Crimée. Là, des agents ukrainiennes russophones traitaient « marins ivres » de la marine russe pour obtenir des informations.

Les plans ont été assemblés par le Projet Alchemy, une cellule secrète de planification militaire britannique dont l'existence a d'abord été révélée par The Grayzone...