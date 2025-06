Les soldats israéliens ont tué au moins 410 personnes sur des sites d’aide alimentaire à Gaza ce mois-ci

Article originel : Israeli Soldiers Killed at Least 410 People at Food Aid Sites in Gaza This Month

The Intercept, 29.06.25

Les soldats et officiers israéliens ont déclaré qu’ils avaient reçu l’ordre de tirer sur des civils non armés en attente de nourriture à Gaza... Lire la suite