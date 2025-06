Lettre ouverte d’universitaires israéliens condamnant le génocide à Gaza (WSWS)

Mercredi, 1200 universitaires et administrateurs israéliens ont publié une lettre ouverte pour protester contre les « crimes de guerre et même les crimes contre l'humanité » commis par l'armée israélienne à Gaza.

La lettre – adressée à l'Association des directeurs d'université en Israël, au Conseil des collèges publics universitaires, à l'Académie israélienne des sciences et des lettres et aux Universitaires pour la démocratie israélienne – est une réaction au lancement de l'opération « Chariots de Gédéon » en mars, qui emploie la famine de masse de la population palestinienne dans la poursuite de ce qui est maintenant la politique ouverte du gouvernement israélien : le nettoyage ethnique de la bande de Gaza.



Le communiqué déclare :

Depuis qu'Israël a violé le cessez-le-feu le 18 mars, près de 3000 personnes ont été tuées à Gaza. La grande majorité d'entre elles étaient des civils. Depuis le début de la guerre, au moins 53 000 personnes ont été tuées à Gaza, dont au moins 15 000 enfants et au moins 41 otages israéliens. Dans le même temps, de nombreux organismes internationaux mettent en garde contre une famine aiguë – résultat d'une politique intentionnelle et ouvertement déclarée du gouvernement israélien – ainsi que contre la transformation de Gaza en une zone impropre à l'habitation humaine. Israël continue de bombarder des hôpitaux, des écoles et d'autres institutions. Parmi les objectifs déclarés de la guerre, tels que définis dans les ordres de l'opération militaire actuelle « les Chariots de Gédéon », figurent « la concentration et le déplacement de la population ». Il s'agit là d'une horrible litanie de crimes de guerre et même de crimes contre l'humanité, dont nous sommes tous responsables. En tant qu'universitaires, nous reconnaissons notre propre rôle dans ces crimes. Ce sont les sociétés humaines, et non les seuls gouvernements, qui commettent des crimes contre l'humanité. Certaines le font par le biais de la violence directe. D'autres le font en sanctionnant les crimes et en les justifiant, avant et après les faits, et en gardant le silence et en faisant taire les voix dans les salles d'enseignement. C'est ce lien de silence qui permet à des crimes clairement évidents de se poursuivre sans relâche, sans franchir les barrières de la reconnaissance.

Cette lettre témoigne de l'émergence d'une opposition publique à la guerre en Israël. L'ampleur de cette opposition n'est pas encore claire. Des sondages récemment publiés indiquent que l'assaut du régime contre les Palestiniens bénéficie encore d'un large soutien, ce qui – si les sondages sont exacts – reflète la profonde désorientation sociale produite par des décennies de politiques et de propagande sionistes réactionnaires.

Cependant, étant donné le barrage incessant de mensonges auquel les Israéliens sont soumis, le fait que plus de 1000 universitaires aient dénoncé les politiques du gouvernement comme étant criminelles est un développement significatif.

La lettre est une condamnation dévastatrice non seulement du gouvernement de Nétanyahou, mais aussi de ses soutiens internationaux à Washington, Londres, Berlin et dans d'autres capitales, qui ont dénoncé les critiques du génocide israélien à Gaza comme une forme d'« antisémitisme ». Le New York Times et d'autres grands médias impérialistes n'ont pas parlé de la lettre, malgré une couverture importante dans Haaretz et Al Jazeera.

La lettre met en contraste le rôle important que les universités israéliennes ont joué dans les manifestations de masse de 2023 contre la tentative du gouvernement Nétanyahou de faire taire le pouvoir judiciaire avec leur silence relatif sur le génocide en cours. Elle déclare :

Les établissements d'enseignement supérieur israéliens jouent un rôle central dans la lutte contre la réforme judiciaire. C'est précisément dans ce contexte que leur silence face au massacre, à la famine et à la destruction à Gaza, et face à l'élimination complète du système d’éducation, de sa population et de ses structures, est si frappant.

Il y a d'autres signes d'une montée de l’opposition en Israël au génocide de Gaza. La publication de la lettre fait suite à des manifestations organisées mardi dans les universités israéliennes, au cours desquelles des étudiants et des professeurs ont protesté contre le génocide à Gaza. « Il s'agit de la première action contre le déni permanent et le soutien silencieux aux crimes commis en notre nom », ont déclaré les organisateurs à Haaretz. À l'université de Tel-Aviv, des étudiants et des conférenciers qui protestaient contre le génocide ont été agressés par des policiers du campus.

L'une des organisatrices de la manifestation a déclaré à Haaretz : « On a le sentiment d'une percée, qu'à partir de maintenant, il ne sera plus possible de se retenir. » Elle a ajouté : « Il y a toute une communauté qui vit sous une sorte de censure, qui se sent étouffée, avec un cri au fond de la gorge. Le message que nous avons reçu des étudiants est clair : ils ont besoin que nous arrêtions de nous taire. »

Ayelet Ben-Yishai, professeur à l'université de Haïfa, a déclaré à Al Jazeera que pour certains participants, la décision de s'opposer publiquement au génocide était une réponse à « la rupture du cessez-le-feu en mars. Cela a été un moment décisif pour beaucoup, en plus d'avoir été témoins de la famine que nous imposons à Gaza depuis lors ».

Le groupe qui organise la publication de la lettre est connu sous le nom de «Black Flag Action Network ». Le professeur On Barak de l'université de Tel-Aviv a déclaré à Haaretz que le nom du groupe fait référence au terme «inventé par le juge Benjamin Halevy [alors juge à la cour de Jérusalem] à la suite du massacre de Kafr Qasim en 1956, au cours duquel 48 Palestiniens innocents ont été tués par la police des frontières israélienne ». Le juge Halevy avait écrit dans sa décision : « La caractéristique de l'illégalité manifeste est qu'elle doit flotter comme un drapeau noir au-dessus de l'ordre donné, un avertissement qui dit : “Interdit !” Il ne s'agit pas d'une illégalité formelle [...] mais plutôt d'une violation claire et évidente de la loi.»

Barak a ajouté : « L'indifférence généralisée [à l'égard des Gazaouis] chez de nombreux Israéliens est le résultat d'une campagne de déshumanisation intensive à laquelle il faut activement résister. »

Le professeur Yael Hashiloni-Dolev, de l'université Ben-Gourion du Néguev, a déclaré à Haaretz : « Toute personne ayant ne serait-ce qu'une once de responsabilité ou d'humanité ne peut plus croire à cette propagande. Nous devons reconnaître que des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité sont ouvertement commis à Gaza. Nous sommes en plein effondrement moral. »

Al Jazeera a noté que « la lettre des universitaires est unique en ce qu'elle place la souffrance palestinienne au cœur de ses objections à la guerre ».

Le professeur Ben-Yishai a déclaré à Al Jazeera : « Nous voulions placer la souffrance palestinienne au centre. Nous voulions dire que nous sommes aux côtés des Palestiniens et que nous sommes solidaires d'eux. Il s'agissait également d'assumer la responsabilité de ce que nous faisons à Gaza et d'ouvrir les yeux des gens à ce sujet. »

La lettre s'adresse à « tous les habitants de cette terre, Palestiniens et Juifs ». Elle déclare : « Au nom de la vie des innocents et de la sécurité de tous les habitants de ce pays, Palestiniens et Juifs, au nom du retour des otages, si nous ne demandons pas l'arrêt immédiat de la guerre, l'histoire ne nous pardonnera pas. »

La lettre a le caractère d'un appel moral. Ses auteurs n'abordent pas les questions historiques et politiques fondamentales qui sous-tendent le génocide. Mais quelle que soit la profondeur de l'indignation contre la guerre, le développement d'une opposition efficace au régime exige une rupture avec l'idéologie et les politiques du sionisme. Le caractère génocidaire de cette guerre est l'aboutissement des politiques basées sur les fondements politiques réactionnaires sur lesquels l'« État juif » a été érigé en 1948.

L'opposition des socialistes juifs et arabes, et de la Quatrième Internationale trotskiste, à la formation de l'État sioniste en 1948 a été justifiée.

Les auteurs de la lettre affirment qu'« il est de notre devoir de sauver ce qui peut encore l'être de l'avenir de cette terre ». La formulation laisse espérer que la référence à « cette terre » plutôt qu'à Israël indique une prise de conscience que l'existence de l'État israélien, fondée sur l'expropriation et l'anéantissement du peuple palestinien, exclut tout autre avenir qu’un avenir qui perpétue les massacres.

Le seul avenir viable est celui qui réalise la dissolution révolutionnaire de l'État sioniste existant et l'unification de la classe ouvrière palestinienne et juive dans une République socialiste.

(Article paru en anglais le 2 juin 2025)