Liberté de la presse : un journaliste de Midi Libre convoqué par la PJ (Blast)

Une heure et puis s’en va.

Le 26 juin dernier, un journaliste de Midi Libre a été entendu comme témoin par le service régional de police judiciaire de Montpellier (Hérault) après ses révélations dans une enquête financière.

Convoqué en bonne et due forme, il s’est présenté avec un avocat pour ne pas répondre aux questions des enquêteurs, qui ont cherché à connaître ses sources dans une affaire qu’il a révélée : les soupçons de malversations dans l’organisation de corridas à Nîmes. Les flics en ont été quittes pour une petite leçon de droit et un rappel à la loi, la Convention européenne des droits de l’homme et la jurisprudence constamment établie : un journaliste n’a pas à révéler ses sources, ni à être convoqué par la justice dans ce but, même en tant que témoin.

Une nouvelle atteinte à la liberté d’informer parfaitement en phase avec l’air du temps...