Mardi 240625 - 21 personnes tuées dans la bande de Gaza en attendant de l’aide (The Guardian)

21 personnes tuées dans la bande de Gaza en attendant de l’aide

Article originel : 21 people killed in Gaza Strip while waiting for aid

The Guardian, 24.06.25



L’agence de défense civile de Gaza a déclaré que les forces israéliennes avaient tué 21 personnes qui attendaient de l’aide près d’un site de distribution dans le centre du territoire palestinien mardi, rapporte l’Agence France-Presse (AFP).

Le porte-parole de la défense civile, Mahmud Basal, a déclaré à l’AFP que 21 personnes avaient été tuées et environ 150 blessées « en raison du fait que les forces d’occupation israéliennes ont pris pour cible des rassemblements de citoyens en attente d’aide »... dans le centre de la bande de Gaza avec des balles et des obus de char” aux premières heures de mardi.

L'AFP a contacté l’armée israélienne pour obtenir des commentaires.