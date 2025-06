Massacre de l’aide : les forces israéliennes tuent 75 Palestiniens au centre de distribution d’aide géré par les États-Unis (Mondoweiss)

Massacre de l’aide : les forces israéliennes tuent 75 Palestiniens au centre de distribution d’aide géré par les États-Unis

Article originel : Aid massacre: Israeli forces kill 75 Palestinians at U.S.-run aid distribution center

Par Tareq S. Hajjaj

Mondoweiss.net, 02.06.25



Un autre centre d’aide géré par les États-Unis a été le site d’un massacre dans le sud de Gaza après que les forces israéliennes aient ouvert le feu sur des civils. « Les Etatsuniens et les Israéliens ont tendu un énorme piège pour nous attirer ici et nous tuer », a déclaré un témoin à Mondoweiss.

Point de distribution d’aide géré par la fondation humanitaire de Gaza à al-Bureij, centre de Gaza, le 29 mai 2025. (Photo : Moiz Salhi/APA Images)

Dimanche matin à l’aube, des Palestiniens du sud de la bande de Gaza se sont rendus au point de distribution d’aide de Rafah géré par le Fonds humanitaire de Gaza (GHF), l’entrepreneur étatsunien chargé de livrer de l’aide aux Palestiniens plutôt qu’à l’ONU. Une fois que des milliers de demandeurs d’aide sont arrivés dans la région d’al-Alam du quartier de Tal al-Sultan à Rafah, l’armée israélienne a ouvert le feu sur les foules, selon des témoins oculaires qui ont parlé à Mondoweiss. Alors que des foules de gens attendaient à l’extérieur du site d’aide aux premières heures du matin, en attendant les instructions des employés étatsuniens, des témoins oculaires ont décrit un drone quadcopter israélien planant au-dessus et leur ordonnant par haut-parleur d’entrer dans le site de livraison clôturé à 6 h. Après que des centaines de personnes sont entrées, les soldats ont ouvert le feu sur la foule, tuant 75 personnes au site d’aide humanitaire de Rafah et blessant 400 autres dans les sites de distribution de l’aide, a déclaré lundi le ministère de la Santé de Gaza dans un communiqué mis à jour.*

Dans un communiqué publié dimanche, le ministère de la Santé a déclaré que les personnes décédées à l’hôpital Nasser « n’avaient subi qu’une seule blessure par balle à la tête ou à la poitrine », ce qui confirme l’intention de l’occupation de tuer des civils. Le directeur des hôpitaux de Gaza, Muhammad Zaqout, a déclaré lors d’une conférence de presse devant l’hôpital Nasser dimanche à Khan Younis que les blessés étaient arrivés au complexe médical dansDes chariots tirés ou transportés sur les épaules des gens en raison de l’interdiction par l’armée israélienne d’envoyer des ambulances vers le site d’aide. L’armée israélienne a nié que des soldats aient tiré sur des civils dans le centre, considérant les allégations comme « fausses ». Le GHF a également nié, déclarant que les rapports étaient « complètement faux et fabriqués », publiant des images de vidéosurveillance de la distribution d’aide à Rafah comme preuve apparente que la journée s’était déroulée « sans incident ». La semaine dernière, trois personnes ont été tuées au point de distribution d’aide géré par le GHF à al-Bureij, au nord de l’axe du Netzarim, et sept autres auraient disparu dans le sillage du chaos de la semaine dernière sur le site sud du GHF à Rafah. Aujourd’hui, le 2 juin, l’armée israélienne a tué trois autres personnes sur le site d’al-Bureij GHF.

‘Les Etatsuniens et les Israéliens nous ont tendu un piège. ’ Ahmed Abu Libdeh, 28 ans, est arrivé au centre de distribution d’aide à Rafah à 5 heures du matin. Il vient de l’est de Khan Younis. Au lieu de recevoir de la nourriture, il a été témoin de ce qu’il a décrit comme « l’un des massacres les plus horribles perpétrés par l’armée [israélienne] » dans le centre de Rafah. « Nous étions à l’extérieur du point de distribution », a déclaré Abu Libdeh à Mondoweiss. « Vers 6 h du matin, un quadcopter a survolé la ville et a annoncé par haut-parleur que l’endroit était sûr et que nous pouvions entrer pour aller chercher de la nourriture. » « Le haut-parleur du quadcopter a dit : « Marchez, vous êtes en sécurité. Nous sortirons l’aide dans un petit moment », a ajouté Abu Libdeh, déclarant qu’après l’arrivée de l’aide, ils ont commencé à bombarder et à nous tuer. » « Dès que nous sommes entrés dans le point de distribution et avons commencé à transporter l’aide, l’armée israélienne a ouvert le feu », a-t-il expliqué. « La scène était horrible. Nous ne pouvions rien voir à cause de la poussière, des bombardements et des tirs d’artillerie dirigés contre nous. Des dizaines de personnes ont été tuées. Et les frappes aériennes ont également tué des dizaines de personnes. » Abu Libdeh a noté que la première frappe a eu lieu vers 6:15, le premier bombardement s’est produit, avec un drone qui a bombardé une voiture pleine de personnes qui avaient reçu de la nourriture et quittaient la zone. « Après que la voiture ait été bombardée, les chars ont ouvert le feu sur nous », a-t-il expliqué.

Ahmad a déclaré que les premières minutes ont été « un choc pour tout le monde », expliquant qu’ils étaient entrés dans le site de distribution conformément aux instructions de l’armée israélienne. « Nous ne savions pas d’où venait le bombardement ou de qui. La poussière remplissait la zone, et les gens couraient sans savoir ce qui se passait. Les gens tombaient dans la ruée, et j’en ai vu des dizaines allongés sur le sol, en train de saigner. Ils sont tous morts parce que personne n’a pu les sauver. » « Les Etatsuniens et les Israéliens ont tendu un énorme piège pour nous attirer ici et nous tuer par dizaines », a conclu Abu Libdeh. « Nous ne voulons pas de l’aideé étatsunienne. Nous voulons mettre fin à la guerre et à la faim. » Le massacre de dimanche a amené de nombreux Palestiniens à Gaza à conclure que l’objectif du GHF n’est pas de distribuer des vivres aux populations, mais d’aider et d’encourager l’objectif de l’armée israélienne d'« extermination » des Palestiniens.

Arafat, 49 ans, qui a préféré ne pas donner son nom de famille, est représenté assis à l’hôpital Nasser avec un petit enfant sur ses genoux dans un témoignage vidéo pour Mondoweiss. Les deux pleurent, tandis qu’Arafat émet un soupir pour son frère, qui, selon lui, a été tué par l’armée israélienne à Rafah alors qu’il se rendait chercher de la nourriture pour sa famille. « Pourquoi nous disent-ils d’aller chercher de la nourriture seulement pour nous tuer quand nous y serons ? » demande Arafat. « Ce sont des menteurs. Ils nous mentent et mentent au monde. Les Etatsuniens conspirent avec les Israéliens pour nous tuer. Ils ont tué mon frère parce qu’il est allé chercher de la nourriture pour sa famille. » Arafat explique que l’enfant sur ses genoux est le fils de son frère. « Ils ont fait un endroit où nous pourrions aller et être tués de sang froid », a poursuivi Arafat. « Ils ne devraient pas dire que c’est une zone humanitaire. C’est un voyage et un massacre de gens affamés. » Arafat fait remarquer que certaines personnes faisaient la queue près du point de distribution depuis 23 heures la nuit précédente. « Le résultat, c’est que nous allons mourir au lieu de manger », dit-il. « Nous ne voulons pas l’aide des Etats-Unis. Nous ne voulons pas la nourriture des Etats-Unis. Si les Etats-Unis veulent nous aider, comme ils le prétendent, qu’ils mettent fin à la guerre. Nous ne voulons rien de plus d’eux. »