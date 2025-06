Netanyahu - "Le Hamas est l’Etat Islamique", "Armons l’Etat Islamique" (MoA)

Netanyahu - "Le Hamas est l’Etat Islamique", "Armons l’Etat Islamique"

Moon of Alabama, 05.06.25

Utilisez des terroristes bien connus comme bogeyman, puis armez-les.

Je détecte un schéma bien connu :

Israel PM Netanyahu says Hamas IS Isis ... ("Le premier ministe israélien Netanyahu déclare que le Hamas est l’EI...") - Daily Mail, 9.10.2023

Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré lundi que les atrocités commises par le Hamas lors de son attaque contre Israël reflétaient celles du groupe djihadiste État islamique.

...

Nous avons toujours su qui était le Hamas. Maintenant, tout le monde sait. Le Hamas est l’EI. Et nous allons le vaincre comme le monde éclairé a vaincu l’EI. Ce vil ennemi voulait la guerre et il va faire la guerre, a-t-il déclaré.

---

Israel opposition leader says Netanyahu arming 'equivalent of Isis' gangs in Gaza - ("Le chef de l’opposition israélienne déclare que Netanyahu arme des gangs équivalents à ceux de l’EI à Gaza") - MEE, 5 juin 2025

Le chef de l’opposition israélienne, Avigdor Lieberman, a accusé les forces israéliennes, avec l’approbation du premier ministre Benjamin Netanyahu, d’avoir armé des « familles criminelles » à Gaza.

...

"Israël a fourni des fusils d’assaut et des armes légères à des familles criminelles à Gaza, sur les ordres de Netanyahu", a déclaré jeudi Lieberman, chef du parti Yisrael Beiteinu et ancien ministre des Finances et vice-premier ministre.

...

. À mon avis, il n’a pas été approuvé par le Cabinet. Le chef du Shin Bet sait, je ne suis pas sûr que le chef d’état-major le sache. Nous parlons de l’équivalent de l’EI à Gaza", a-t-il ajouté en faisant référence au groupe État islamique.