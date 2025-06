Pourquoi la FDA couvre-t-elle toujours les risques mortels des vaccins à ARNm contre la Covid ? (Focal Points)

Pourquoi la FDA couvre-t-elle toujours les risques mortels des vaccins à ARNm (contre la Covid) ?

Par Nicolas Hulscher*, MPH

Focal Points, 4.06.25





La Dre Carol Taccetta explique comment la FDA a ignoré les preuves évidentes de dommages cardiaques mortels causés par des vaccins à ARNm contre la Covid-19, abandonnant ainsi son devoir de protéger le public.



J’ai discuté avec la Dre Carol Taccetta — une médecin qui a des décennies d’expérience dans le domaine de l’innocuité des médicaments et qui a contribué au rapport historique du médecin général sur le tabagisme — pour expliquer pourquoi, malgré les preuves accablantes de myocardite fatale liée au vaccin contre la COVID-19, la FDA continue de refuser non seulement un rappel du marché, mais même le strict minimum : une boîte noire d’avertissement.



Qu’est-ce qu’un avertissement de boîte noire — et pourquoi est-il important?

La Dr. Taccetta explique qu’un avertissement de boîte noire est l’exigence d’étiquetage la plus sérieuse de la FDA. Il est réservé pour les risques mortels, mettant en danger la vie ou entraînant une invalidité permanente — et lorsque des avertissements appropriés peuvent réduire les dommages. L’avertissement doit être placé au premier plan des informations de prescription, en particulier lorsque le risque peut être atténué par la surveillance, la sélection du patient ou l’ajustement de la dose.

La question n’est pas de savoir si la myocardite est admissible — c’est clairement le cas —, mais pourquoi la FDA refuse d’agir.



Les preuves sont accablantes Les résultats de l’autopsie et les études sur la population montrent clairement que la myocardite induite par le vaccin peut être mortelle :

L’ARNm et la protéine spike ont été détectés dans le tissu cardiaque plusieurs mois après l’injection chez les personnes blessées et les personnes décédées :

La Dre Taccetta a ajouté que les CDC avaient admis une « association probable » et que les données du VAERS indiquaient plus de 500 décès liés à la myocardite. Cela seul aurait dû déclencher la plus haute alerte de sécurité il y a des années.





Les excuses de la FDA ne tiennent pas debout Lorsque la Dre Taccetta a déposé sa pétition citoyenne en 2023 — appuyée par DailyClout et informée par son équipe de recherche interne —, elle a officiellement demandé des avertissements de boîte noire pour la myocardite et l’anaphylaxie sur les vaccins à base d’ARNm contre la COVID-19.

La FDA a nié. Leur excuse était que « la plupart des cas sont bénins ».

Ils ont ignoré les 43 000 événements indésirables graves qu’elle a documentés. Ils ont rejeté les résultats de l’autopsie, les études d’imagerie montrant des cicatrices cardiaques persistantes et même leurs propres données sur les réclamations d’assurance. L’organisme a simplement refusé d’agir sur la base de l’ensemble écrasant des preuves présentées. Il s’agit de la même FDA qui a recommandé une interruption du vaccin Janssen pour seulement 6 cas de thrombose avec syndrome thrombocytopénien (TTS). Pourtant, ils affirment maintenant qu’aucune action n’est nécessaire malgré au moins des dizaines de milliers de blessures graves au cœur et de décès.





Nouveaux changements d’étiquetage de la FDA : trop peu, trop tard

En mai 2025, la FDA a reconnu davantage de risques, mais seulement par des modifications vagues de l’étiquette.

Ils ont admis une lésion cardiaque persistante dans les cas de myocardite post-vaccinale. Mais ils ont refusé d’inclure les termes risque de décès, d’insuffisance cardiaque ou d’arythmie — même si l’étude qu’ils ont citée établit un lien entre une lésion cardiaque causée par le vaccin et la mort subite d'origine cardiaque :

La Dre Taccetta a passé d’innombrables heures à essayer de faire une différence — en soumettant des pétitions, en engageant le processus et en écrivant directement au Dr Peter Marks — dans un effort pour informer pleinement le public sur les risques de lésions cardiaques mortelles.

Mais le refus persistant de la FDA d’avertir les patients, même après avoir confirmé une blessure cardiaque à long terme, met en évidence une chose : cette agence a abandonné son devoir de protéger le public. Nous n’avons pas seulement besoin de meilleures étiquettes, nous avons aussi besoin que ces vaccins soient retirées du marché. D’ici là, nous continuerons à sonner l’alarme.