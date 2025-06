Prisons et passé colonial Cameroun. Éduquer et punir les mineurs, héritage d’une « colonialité pénale » (Afrique XXI)

Cameroun Prison Yaoundé (C) Equinoxe TV / Afrique XXI

Série · Dans « Prisons et passé colonial », nous explorons les liens encore vivaces entre les réalités pénitentiaires sur le continent africain et la colonisation. Le chercheur Denis Augustin Samnick, spécialiste des milieux carcéraux camerounais et congolais, a été détenu, mineur, à la prison centrale de Yaoundé. Il raconte la brutalité de la vie carcérale pour des adolescents, dont les règles sont héritières d’une « colonialité pénale »... Lire la suite