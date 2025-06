Côte d'Ivoire. Gbagbo radié de la liste électorale et donc inéligible à l’élection présidentielle de 2025, débouté par la Cour africaine des Droits de l'Homme (Africa News)

La Francia in nero / Projection en présence de Montanaro / Saint-Ouen 23 nov 2013. La Francia in nero / Projection en présence de Montanaro / Saint-Ouen 23 nov 2013 A l'initiative de la résistance ivoirienne, le journaliste et réalisateur italien Silvestro Montanaro, dont l'émission a été supprimée par la RAI suite, entre autres, à la diffusion de son documentaire sur la crise ivoirienne, assistera à la projection de son film La Francia in nero et répondra ensuite aux questions du public tous les détails dans la vidéo HGMJ www.legrigriinternational.com