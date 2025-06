RDC-USA. « L’assassinat de Lumumba est un drame international » (Afrique XXI)

Entretien · Stuart Reid, rédacteur en chef de Foreign Affairs Magazine, est l’auteur d’une enquête minutieuse sur l’assassinat, en 1961, du Premier ministre du Congo indépendant, Patrice Emery Lumumba. Il met à nu les obsessions de Washington durant la guerre froide qui ont aveuglé les autorités états-uniennes de l’époque et condamné le leader indépendantiste.



La chute de l’empire colonial belge au Congo est au cœur de The Lumumba Plot. The Secret History of the CIA and a Cold War Assassination. Parmi les nombreuses révélations glaçantes du livre, il y a l’ordre clair du président des États-Unis, Dwight Eisenhower, d’assassiner Patrice Lumumba, alors Premier ministre du Congo indépendant (devenu Zaïre, puis République démocratique du Congo). Il le sera le 17 janvier 1961 mais, finalement, pas par les États-Uniens directement. On comprend également que l’obsession de Washington pour la guerre froide a conduit les autorités à se méprendre sur les réels sentiments de Lumumba envers l’URSS et les États-Unis...Lire la suite