Rencontrez la communauté bédouine palestinienne qui n’existe plus

Article originel : Meet the Palestinian Bedouin community that no longer exists

Mondoweiss.net, 03.06.25

Après avoir été chassés de leurs maisons par des colons israéliens violents, la communauté bédouine de Maghayer al-Deir rejoint une liste croissante de Palestiniens dont les villages ont été repris par des colons depuis le 7 octobre 2023... Lire la suite