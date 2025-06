Sur France 24, Elijah Magnier critique la position de Macron. Evoquer le droit d'Israël à se défendre avant même la réponse iranienne correspond à une dégradation des lois internationales

Selon Elijah Magnier, analyste militaire, intervenant sur France 24 (vers 09h20), Macron a évoqué le droit d'Israël à se défendre avant la réplique iranienne :



L'attaque israélienne "est une violation du droit international de la souveraineté d'un pays qui est l'Iran. Le président Macron a évoqué le droit de se défendre avant la réponse iranienne. C'est à dire que cela fait partie de la doctrine israélienne qu'on appelle une attaque préventive... Ils ont attaqué l'Iran parcequ'ils croyaient que l'Iran pourrait un jour attaquer Israël. On a vu déjà que l'Iran a bombardé Israël deux fois mais deux fois c'est Israël qui a détruit le consulat en Syrie, c'est Israël qui a répondu en bombardant l'Iran après la réponse irabienne et maintenant c'est l'Iran qui répond à la guerre israélienne. Et évoquer le droit international c'est vraiment dégrader les lois internationales qui en théorie doivent dominer le monde entier pour avoir un équilibre juste pour tout le monde. Je crois que c'est une très mauvaise idée ce que le président Macron et le premier ministre de l'Allemagne ont fait en donnant à Israël le droit d'attaquer un pays souverain."