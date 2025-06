Sur le nucléaire iranien, Trump n'écoute pas les renseignements étatsuniens mais ceux d'Israël

Donald Trump se prépare-t-il à la guerre contre l'Iran pour venir en soutien de la guerre israélienne violant ouvertement le droit international avec la bénédiction des pays occidentaux ? C'est la question qu'on est en droit de se poser au regard de son positionnement sur le nucléaire iranien malgré les informations émanant de ses services de renseignement.



En effet, ce lundi 16.06.25, des sources du renseignement étatsunien ont informé les sénateurs lundi que l’Iran ne travaillait pas à développer une arme nucléaire.



Le renseignement étatsunien déclare que l’Iran n’est pas une menace nucléaire. Israël veut que les États-Unis la bombardent de toute façon.

U.S. Intel Says Iran Isn’t a Nuclear Threat. Israel Wants the U.S. to Bomb It Anyway.

The Intercept, 18.06.25



Trump a alors déclaré qu'il s'en fichait.

Trump conteste la cheffe du renseignement Tulsi Gabbard sur les capacités nucléaires de l’Iran : « Je me fiche de ce qu’elle a dit »

Article originel : "Trump disputes intel chief Tulsi Gabbard on Iran's nuclear capabilities: "I don't care what she said"

CNN, 17.06.25

Le président Donald Trump a contesté la décision de sa propre directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard, sur le développement des capacités nucléaires de l’Iran et a déclaré que l’Iran était sur le point d’obtenir une arme nucléaire lorsque Israël a frappé ces derniers jours. Interrogé sur sa position personnelle quant à la proximité de l’Iran avec un accord nucléaire, compte tenu de ce que Gabbard a témoigné il y a quelques mois, Trump a déclaré aux journalistes sur Air Force One : « Très proche. », Interrogé sur le témoignage spécifique de Gabbard selon lequel ils ne l’étaient pas, Trump a dit : « Je me fiche de ce qu’elle a dit. Je pense qu’ils étaient très proches de l’avoir. » Souvenez-vous : Gabbard a témoigné en mars que la communauté du renseignement « continue d’évaluer que l’Iran ne construit pas d’arme nucléaire et que le guide suprême Khamenei n’a pas autorisé un programme d’armes nucléaires qu’il a suspendu en 2003 ».





Ce samedi 21.06.25, Trump a continué à déclarer que les renseignements étatsuniens étaient faux ("wrong") semblant porter plus attention aux renseignements issus du Mossad qu'à ceux de son propre pays :

Trump dit que les renseignements étatsuniens se trompent sur le fait que l’Iran ne construit pas de bombe nucléaire

Al Jazeera, 21.06.25