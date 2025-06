Sur le sentier de la campagne, Elon Musk a jonglé avec drogues et drames familiaux (New York Times)

Sur le sentier de la campagne, Elon Musk a jonglé avec les drogues et drame familial

Article originel : On the Campaign Trail, Elon Musk Juggled Drugs and Family Drama

New York Times, 31.05.25



Lorsque Elon Musk est devenu l’un des plus proches alliés de Donald J. Trump l’an dernier, dirigeant des rassemblements bruyants et faisant don d’environ 275 millions de dollars pour l’aider à remporter la présidence, il consommait également des drogues beaucoup plus intensément qu’on ne le savait auparavant, selon des personnes familiarisées avec ses activités.

La consommation de drogue de Musk a dépassé largement l’usage occasionnel. Il a dit aux gens qu’il prenait tellement de kétamine, un anesthésique puissant, qu’il affectait sa vessie, un effet connu de l’utilisation chronique. Il a pris de l’ecstasy et des champignons psychédéliques. Et il a voyagé avec une boîte de médicaments quotidienne qui contenait environ 20 pilules, y compris celles avec les marques du stimulant Adderall, selon une photo de la boîte et des gens qui l’ont vu.

On ne sait pas si Musk, 53 ans, prenait de la drogue lorsqu’il est devenu un habitué à la Maison-Blanche cette année et qu’on lui a donné le pouvoir d’éliminer la bureaucratie fédérale. Mais il a fait preuve d’un comportement erratique, insultant les membres du cabinet, faisant des gestes comme un nazi et brouillant ses réponses dans une interview mise en scène.

Dans le même temps, la vie familiale de Musk est devenue de plus en plus tumultueuse, car il a négocié des relations amoureuses qui se chevauchent et des batailles juridiques privées impliquant sa génération d’enfants croissante, selon les documents et les entrevues.

Mercredi soir, Musk a annoncé qu’il mettait fin à son mandat auprès du gouvernement, après avoir déploré le temps qu’il avait consacré à la politique plutôt qu’à ses affaires.

Musk et son avocat n’ont pas répondu aux demandes de commentaires cette semaine au sujet de sa consommation de drogues et de sa vie personnelle. Il a déjà dit qu’on lui avait prescrit de la kétamine pour traiter la dépression, qu’il prenait environ toutes les deux semaines. Et il a dit à son biographe : « Je n’aime vraiment pas prendre des drogues illégales. »...Lire la suite