"Trump est dans les dossiers Epstein", accuse Musk, alors que la querelle entre milliardaires d'extrême droite prend de l'ampleur (Common Dreams)

"Trump est dans les dossiers Epstein", accuse Musk, alors que la querelle entre milliardaires d'extrême droite prend de l'ampleur.

Article originel : 'Trump Is in the Epstein Files,' Charges Musk as Right-Wing Billionaire Bro Feud Goes Kaboom

Common Dreams, 06.06.25

Le milliardaire d’extrême droite et homme le plus riche du monde, Elon Musk, a lâché ce qu’il appelait la "très grosse bombe" jeudi après-midi alors que la querelle entre lui et le président Donald Trump continuait de s’intensifier. Le premier a accusé le second d’être une personne nommée dans les soi-disant "dossiers Epstein", des documents qui, selon certains, révéleraient quelles personnes pourraient avoir été impliquées dans le réseau de trafic sexuel présumé de Jeffrey Epstein.

