Trump interroge l'équipe de la Juventus de Turin à propos des athlètes transgenres. Stupéfaction chez les footballeurs (Vidéo)

UNEXPECTED TURN: Trump quizzes JUVENTUS on GENDER in SPORTS at White House Visit/ TOURNANT INATTENDU : Trump interroge la JUVENTUS sur le genre dans le sport lors de la visite à la Maison-Blanche Lors d’une visite à la Maison-Blanche, l’ancien président Donald Trump a surpris les joueurs de la Juventus en leur demandant ce qu’ils pensaient de la participation des femmes aux sports masculins. La question inattendue a suscité de la confusion et de l’embarras, transformant un événement routinier en un moment viral.