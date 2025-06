Ukraine - Escalade stratégique destinée à influencer les pourparlers

Article originel : Ukraine - Strategic Escalation Intended To Influence Talks

Moon of Alabama, 02.06.25

Quelques jours avant les négociations en vue d’un accord et du conflit, le rythme opérationnel de la guerre en Ukraine s’est accéléré.

Au cours de la dernière semaine de mai, les forces russes ont pris 18 colonies et plus de 200 kilomètres carrés. Au cours des dernières 24 heures, au moins 3 autres colonies ont changé de mains. L’armée ukrainienne n’est plus capable de maintenir ses lignes de défense. Sa situation se détériore de jour en jour.

Samedi, un missile russe a frappé un camp d’entraînement militaire ukrainien. Il a tué ou blessé environ 100 soldats. C’était la deuxième fois que le camp était touché. D’autres agglomérations des forces ukrainiennes avaient déjà subi le même sort. Pourtant, les forces ukrainiennes au-delà de la ligne de front continuent de se regrouper pour devenir des cibles d’armes à longue portée.



Le commandant des forces terrestres ukrainiennes a démissionné en assumant la responsabilité des erreurs répétées :

Le commandant des forces terrestres des forces armées ukrainiennes, Mykhailo Drapatyi, a présenté sa démission suite à la tragédie survenue au 239e centre de tir d’entraînement, où une frappe russe a tué des soldats d’un bataillon d’entraînement.