Un autre massacre de l'aide : l’armée israélienne tue des dizaines de personnes près du site alimentaire privatisé de Gaza (Common Dreams)

Un autre massacre de l'aide : l’armée israélienne tue des dizaines de personnes près du site alimentaire privatisé de Gaza

Article originel : 'Another Aid Massacre': Israeli Military Kills Dozens More Near Privatized Gaza Food Site

Par Jake Johnson

Common Dreams, 03.06.25

"Il est inacceptable que les Palestiniens risquent leur vie pour la nourriture", a déclaré le secrétaire général des Nations unies.