Un meurtre dans le Var qui montre la persistance du racisme colonial (Histoirecoloniale.net)

Ci-dessous la tribune publiée par la Fédération des Tunisiens citoyens des deux rives (FTCR) et le Comité pour le respect des libertés et des droits de l’Homme en Tunisie (CRLDHT), publiée dans Mediapart le 10 juin 2025 .

Source

Le racisme tue. Nous exigeons des actes.

« Le meurtre raciste de Hichem Miraoui à Puget-sur-Argens n’est ni un fait divers ni un accident. » Un ensemble d’organisations issues de l’immigration et des quartiers, de collectifs en lutte contre le racisme institutionnel, de syndicats et d’associations appelle à une grande mobilisation ce jeudi 12 juin place de la République, à Paris. « Nous n’attendrons pas la prochaine victime pour nous faire entendre. »

Contre les discours de haine, pour la dignité et l’égalité !

Le meurtre raciste de Hichem Miraoui à Puget-sur-Argens n’est ni un fait divers ni un accident. Il s’agit d’un acte politique, un attentat haineux nourri par des années de banalisation des discours racistes, xénophobes, islamophobes.

Assez ! Ibrahim Ali, tué à Marseille le 21 février 1995 par des colleurs d’affiches du Front national ; Brahim Bouarram, jeté dans la Seine et tué le 1er mai 1995 par des manifestants d’extrême droite ; Djamel Benjaballah, assassiné le 31 août 2024 par un militant néonazi ; Aboubakar Cissé, abattu dans une mosquée le 25 avril 2025 par un raciste islamophobe ; et, aujourd’hui, Hichem Miraoui, tué à Puget-sur-Argens. La Liste est longue.

Jusqu’à quand resterons-nous silencieux ?

Un crime raciste clairement revendiqué dans des vidéos publiées par l’assassin, où il exprimait sa volonté de « tuer des étrangers » tout en se réclamant de l’idéologie d’extrême droite. Le Parquet national antiterroriste (PNAT) s’est saisi de l’affaire, en raison du caractère politique de l’acte.

Ce crime, comme les précédents, sont le résultat direct et tragique de la banalisation des discours de haine. Des partis d’extrême droite, relayés par toutes sortes de figures politiques et des médias nauséabonds alimentent sans relâche un climat de stigmatisation. Des propos racistes, xénophobes, négrophobes et islamophobes sont relayés et normalisés, jusqu’à devenir un bruit de fond quotidien. Et quand la parole haineuse devient la norme, elle prépare le passage à l’acte.

Nous, organisations issues de l’immigration et des quartiers, les collectifs luttons contre le racisme institutionnel, syndicats, associations, citoyennes et citoyens engagés, nous appelons à une grande mobilisation pour exiger :

la fin de l’impunité des discours racistes, xénophobes et islamophobes dans l’espace public ;

la mise en œuvre effective de la loi contre le racisme et l’antisémitisme concernant les actes et propos racistes et islamophobes qui visent les citoyens de culture musulmane ;

la mise en place d’un plan national de lutte contre le racisme institutionnel ;

la promotion, dans les écoles, les médias et les institutions publiques, des valeurs de fraternité, d’égalité, de tolérance et de respect, indispensables à une société réellement plurielle et solidaire ;

une réelle mobilisation des institutions contre les discriminations systémiques ;

Nous n’attendrons pas la prochaine victime pour nous faire entendre.

Le racisme tue. Nous exigeons des actes.

Premiers signataires :

FTCR – CRLDHT – ADTF – UTIT – Assemblée des Quartiers- Femmes Plurielles – ATMF – AMF – ACORT – Cedetim – FFF – ASDHOM – APEL Egalité – DAL – Droits devant – Réseau féministe « Ruptures » – GISTI – UJFP – Ensemble Vivre Travailler Coopérer – Forum Palestine Citoyenne – REF – ATTAC- MRAP – Femme Egalité – Syndicats Solidaires – (ODJ) du Burkina – AEBF – REMCC – Riposte – antifascistes – FASTI – CRID – ALDHNV – VISA – Cimade.

LFI – PEPS – Ensemble – NPA-A – PCOF – EELV – Pôle Ecologiste IF –

Fédération des Tunisiens citoyens des deux rives (FTCR)

Comité pour le respect des libertés et des droits de l’Homme en Tunisie (CRLDHT)

Association démocratique des Tunisiens en France (ADTF)

Union des travailleurs immigrés tunisiens (UTIT)

Assemblée des quartiers

Femmes plurielles

Association des travailleurs Maghrébins de France (ATMF)

Association des Marocains en France (AMF)

Association des citoyens originaires de Turquie (ACORT)

Cedetim/IPAM

Fondation Frantz Fanon (FFF)

Association de défense des droits de l’Homme au Maroc (ASDHOM)

Appel Egalité

Droit au Logement (DAL)

Droits Devant

Réseau féministe « Ruptures »

Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI)

Union juive Français pour la Paix (UJFP)

Ensemble vivre travailler coopérer (EVTC)

Forum Palestine Citoyenneté (FPC)

Réseau Euro Med France (REF)

ATTAC

Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP)

Femme Egalité

Organisation démocratique de la jeunesse du Burkina (OJD)

Association des étudiants burkinabais en France (AEBF)

Réseau Euro-Maghrébin Citoyenneté et Culture (REMCC)

Riposte -antifascistes

Fédération des associations de solidarité avec tou-tes les immigré.e.s (FASTI)

Centre de recherche et d’information pour le développement (CRID)

Association des Libertés, Droits de l’Homme et non-violence (ALDHNV)

Vigilance et Initiatives Syndicales Anti-fascistes (VISA)

La Cimade

Syndicats Solidaires

La France insoumises (LFI)

Pour une écologie populaire et sociale (PEPS)

Nouveau parti anticapitaliste – Anticapitaliste (NPA-A)

Ensemble

Parti communiste des ouvriers de France (PCOF)

Europe Ecologie les Verts (EELV)

Pôle Ecologiste Ile de France (PEIF)