Un officiel de Trump déclare à The Grayzone : Ratcliffe de la CIA agit en tant que « sténographe du Mossad » sur l’Iran (The GrayZone)

Un officiel de Trump déclare à The Grayzone : Ratcliffe de la CIA agit en tant que « sténographe du Mossad » sur l’Iran

Article originel : Trump official to The Grayzone: CIA’s Ratcliffe acts as ‘Mossad stenographer’ on Iran

Par Max Blumenthal et Anya Parampil

The GrayZone, 21 juin 2025