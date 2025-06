Un rapport dévastateur détaille une Palestine occupée au bord de l’effacement (Common Dreams)

Un rapport dévastateur détaille une Palestine occupée au bord de l’effacement

"Le monde est témoin d’Israël qui affame et bombarde les Palestiniens en toute impunité", a déclaré un travailleur humanitaire dans la région.



Un nouveau rapport d’une organisation leader de justice sociale quaker exhorte les observateurs du bombardement et de la famine d’Israël sur les Palestiniens à Gaza et de son annexion accélérée de la Cisjordanie à voir les "violations croissantes" Pas comme des pressions isolées pour le contrôle des territoires occupés, mais quelque chose de beaucoup plus sinistre et profond.

Selon le American Friends Service Committee (AFSC), SC), les politiques et la violence qu’Israël est en train de perpétrer sur les peuples à travers les territoires sont "systématiques et risquent l’effacement des Palestiniens."

Le groupe s’est joint aux principales organisations humanitaires qui ont passé des années à fournir de l’aide et des services aux Palestiniens à Gaza — pour que leur travail soit entravé et rendu mortel par les attaques des Forces de défense israéliennes (FDI) — en publiant The Edge of Erasure, un examen complet de la situation humanitaire dans les territoires palestiniens occupés.

L’AFSC a interrogé 46 organisations internationales et palestiniennes sur leur expérience en matière de fourniture d’aide et de services à travers Gaza et la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, du 26 mars au 28 mai...Lire la suite