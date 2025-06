Un rapport du Sénat U.S expose comment les responsables fédéraux de la santé ont « minimisé » les risques liés au vaccin COVID et n’ont pas averti le public

Rapport sénatorial étatsunien, 21.05.25 (PDF) Failure to Warn: How Federal Health Agencies Downplayed the Risk of Myocarditis

Un rapport du Sénat expose comment les responsables fédéraux de la santé ont « minimisé » les risques liés au vaccin COVID et n’ont pas averti le public

Article originel : Senate Report Exposes How Federal Health Officials ‘Downplayed’ COVID Vaccine Risks, Failed to Warn Public

Par Suzanne Burdick, Ph.D

Science, Public Health Policy and the Law, 21.05.25

Les responsables de la santé publique sous l’administration Biden n’ont pas averti le public du risque de myocardite associé aux vaccins contre la COVID-19 et ont activement minimisé ce risque, selon un rapport du Sénat étatsunien publié aujourd’hui.

Le rapport, publié par la sous-commission permanente d’enquête, révèle des informations précédemment expurgées de dossiers gouvernementaux récemment obtenues par assignation et par des demandes antérieures en vertu de la loi sur la liberté d’information (FOIA).

Les dossiers montrent comment les responsables du Département de la Santé et des Services sociaux (HHS) sous Biden ont évité d’émettre un avertissement formel au public étatsunien malgré un signal de sécurité indiquant que les vaccins contre la COVID-19 pourraient causer une myocardite et une péricardite, en particulier chez les jeunes hommes.

Plus tard aujourd’hui, le sous-comité tiendra une audience intitulée « La corruption de la science et des agences fédérales de la santé : comment les responsables de la santé ont minimisé et caché la myocardite et d’autres événements indésirables associés aux vaccins contre la COVID-19 ».

Le sénateur Ron Johnson (R-Wis.), président du sous-comité, a écrit dans le sommaire exécutif du rapport que les dossiers révèlent trois faits :



1. Les responsables de la santé des États-Unis connaissaient les risques de la myocardite ;

2. Ces responsables ont minimisé le problème de santé; et

3. Les agences de santé étatsuniennes ont tardé à informer le public du risque d’événement indésirable...

Lire la suite