Une étude de 85 millions de personnes révèle un risque accru d’AVC, de crise cardiaque, de maladie coronarienne et d’arythmie après la vaccination contre la COVID-19 (Focal Points)

Une étude de 85 millions de personnes révèle un risque accru d’AVC, de crise cardiaque, de maladie coronarienne et d’arythmie après la vaccination contre la COVID-19

Article originel : BREAKING: 85-Million-Person Study Finds Increased Risks of Stroke, Heart Attack, Coronary Artery Disease, and Arrhythmia Following COVID-19 Vaccination

Par Nicolas Hulscher*, MPH

Focal Points, 12.06.25

Les vaccins contre la COVID-19 à base d’ARNm et de vecteurs viraux sont liés à des risques d'AVC (+240%), de crise cardiaque (+286%), de maladie coronarienne (+244%) et d'arythmie (+199%) selon une analyse à grande échelle.

L’étude intitulée, COVID-19 Vaccination and Cardiovascular Events: A Systematic Review and Bayesian Multivariate Meta-Analysis of Preventive Benefits and Risks ("Vaccination COVID-19 et événements cardiovasculaires : une revue systématique et méta-analyse bayésienne multivariée des avantages et risques préventifs"), vient d’être publiée dans le International Journal of Preventative Medicine :

Cette méta-analyse multivariée bayésienne complète comprenait 15 études, dont 11 études d’observation contrôlées formaient la base de l’analyse principale. Au total, l’analyse a évalué plus de 85 millions d’individus, dont près de 46 millions d’individus vaccinés (avec la première, deuxième ou troisième dose) et près de 40 millions de participants non vaccinés ou témoins. Les vaccins étudiés comprenaient le BNT162b2 (Pfizer), l’ARNm-1273 (Moderna) et le ChAdOx1 (AstraZeneca), couvrant plusieurs pays en Asie, en Europe et en Amérique du Nord. Moderna (ARNm <1273) n’a pas figuré en bonne place dans les estimations du risque principal en raison de la disponibilité limitée d’études contrôlées isolant spécifiquement ses effets cardiovasculaires. Par conséquent, les principaux indicateurs se concentrent sur les résultats associés à Pfizer, AstraZeneca et aux données regroupées spécifiques à la dose. Voici ce qu’ils ont trouvé :

Risques accrus suite à la vaccination contre la COVID-19





(Comparé au groupe non vacciné/témoin)

Maladie coronarienne Global : OR 1,70 (95% CrI : 1,11–2,57) 70% augmentation du risque

BNT162b2 (Pfizer) : OR 1,64 (95% CrI : 1,06–2,55) 64% augmentation du risque

Deuxième dose (tous les vaccins) : OR 3,44 (95% CrI : 1,99–5,98) 244% augmentation du risque d' Infarctus du myocarde (IM)



Infarctus du myocarde Deuxième dose (tous les vaccins) : OR 3,86 (CrI à 95 % : 2,28–6,60) 286% augmentation du risque

BNT162b2 (Pfizer) : OR 1,87 (95% CrI : 1,22–2,89) 87% augmentation du risque

Deuxième dose de BNT162b2 : OR 3,84 (CrI à 95 % : 2,21–6,66) 284% augmentation du risque

Accident vasculaire cérébral BNT162b2 (Pfizer) : OR 2,09 (95% CrI : 1,36–3,21) 109% augmentation du risque

Première dose de BNT162b2 : OR 3,69 (95% CrI : 2,13–6,37) 269% augmentation du risque

Première dose (tout vaccin) : OR 3,40 (CrI à 95 % : 1,98–5,86) 240% augmentation du risque

Arythmie cardiaque Première dose (tout vaccin) : OR 2,99 (CrI à 95 % : 1,20–7,44) 199% augmentation du risque

ChAdOx1 (AstraZeneca) : OR 8,11 95% CrI : 3,67–17,99) 711% augmentation du risque

Première dose de ChAdOx1 : OR 4,89 (95% CrI : 1,21–19,38) 389% augmentation du risque.