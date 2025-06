Vendredi. 92 Palestiniens tués dont au moins 23 personnes tuées après que les forces israéliennes aient ouvert le feu sur des demandeurs d’aide alimentaire à Gaza (The Guardian/Al Jazeera)

Les attaques israéliennes tuent au moins 92 personnes, y compris des demandeurs d’aide à Gaza Israeli attacks kill at least 92 people including aid seekers in Gaza Al Jazeera, 20.06.25

Au moins 23 Palestiniens tués après que les forces israéliennes aient ouvert le feu sur des demandeurs d’aide à Gaza

Article originel : At least 23 Palestinians killed after Israeli forces open fire on aid seekers in Gaza

The Guardian, 20.06.25



Au moins 23 Palestiniens ont été tués après que les forces israéliennes aient ouvert le feu sur des demandeurs d’aide près de l’axe de Netzarim dans le centre de Gaza, a rapporté Al Jazeera vendredi matin, citant une source de l’hôpital al-Awda à Deir al-Balah.

Un total de 34 Palestiniens ont été tués dans des attaques israéliennes depuis minuit, selon la chaîne basée au Qatar. Il est impossible de vérifier indépendamment le rapport car Israël n’autorise pas les journalistes étrangers dans le territoire dévasté.

Israël a empêché l’ONU et d’autres organisations humanitaires de travailler à Gaza, au lieu de permettre au GHF d’opérer. Depuis le début de ses opérations il y a quelques semaines, les forces israéliennes ont tué au moins 300 civils affamés qui tentaient d’obtenir de la nourriture sur ses sites.

Jeudi, les attaques israéliennes contre Gaza ont tué au moins 72 personnes, dont 21 qui s’étaient rassemblées près des sites de distribution alimentaire mis en place par la « Fondation humanitaire de Gaza » (GHF).

Parmi les morts figuraient des femmes et des enfants, selon le journaliste d’Al Jazeera Anas al-Sharif, qui a posté des images des corps d’enfants dispersés dans la rue après une attaque israélienne contre des tentes abritant des Palestiniens déplacés près de la ville de Gaza.