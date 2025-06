[Vidéo] 'C’est insensé !' : Le sénateur Padilla expulsé de force de la conférence de presse de Kristi Noem (Common Dreams)

'C’est insensé !' : Le sénateur Padilla expulsé de force de la conférence de presse de Kristi Noem Article originel : ' This Is INSANE!': Senator Padilla Forcibly Removed From Kristi Noem Press Conference Common Dreams, 13.06.25

Les images de l'incident ont immédiatement atteint les réseaux sociaux, suscitant de graves inquiétudes parmi ceux qui s'inquiètent de la nature de plus en plus violente et autoritaire de l'administration Trump, qui a déployé des milliers de soldats de la Garde nationale de Californie à Los Angeles et un ordre du président Donald Trump d'envoyer également des Marines étatsuniens...