[Vidéo] Conseil de sécurité de l’ONU sur la guerre d’Israël contre l'Iran (Consortium News)

A REGARDER : Conseil de sécurité de l’ONU sur la guerre d’Israël

Article originel : WATCH: UN Security Council on Israel’s War

Par Vibhu Mishra

Consortium News, 14.06.25





Le Conseil de sécurité des Nations Unies s’est réuni en session d’urgence vendredi pour débattre de l’attaque injustifiée d’Israël contre l’Iran et de ses conséquences potentielles.

Le secrétaire général des Nations unies a condamné l’escalade. La Russie a averti que les actions d’Israël au Moyen-Orient « poussent la région à une catastrophe nucléaire à grande échelle ». Le Pakistan dit que l’Iran a le droit de se défendre. Et les États-Unis ont blâmé l’Iran. Lisez le rapport complet sur UN News.

Le secrétaire général des Nations unies a condamné l’escalade. La Russie a averti que les actions d’Israël au Moyen-Orient « poussent la région à une catastrophe nucléaire à grande échelle ». Le Pakistan dit que l’Iran a le droit de se défendre. Et les États-Unis ont blâmé l’Iran. Lisez le rapport complet sur UN News.



Nouvelles de l’ONU Les frappes israéliennes sur les installations nucléaires et militaires iraniennes marquent une nouvelle escalade dangereuse au Moyen-Orient, a déclaré un haut responsable de l’ONU lors d’une session d’urgence convoquée vendredi par le Conseil de sécurité. Le Conseil a approuvé son programme initial pour faire face à la crise qui évolue rapidement, en entendant également le chef de l’organisme international de surveillance nucléaire soutenu par les Nations Unies, qui a mis en garde contre les graves risques pour la stabilité régionale et la sécurité nucléaire. Pendant la nuit de jeudi à vendredi, les frappes militaires israéliennes ont ciblé des installations nucléaires en Iran, y compris le site d’enrichissement de Natanz. Les médias indiquent que Hossein Salami, le chef du Corps des Gardiens de la révolution islamique (IRGC), ainsi que plusieurs éminents scientifiques nucléaires, figuraient parmi les personnes tuées. Les frappes ont également causé des dégâts importants, y compris des dizaines de victimes civiles. L’espace aérien dans la région a été en grande partie fermé et les forces de sécurité sont en état d’alerte maximale. Des frappes israéliennes supplémentaires ont été signalées tard vendredi, heure locale, ainsi que des tirs de missiles balistiques par l’Iran qui auraient frappé certaines parties d’Israël, y compris Tel Aviv.

Évitez la conflagration à tout prix : DiCarlo Rosemary DiCarlo, sous-secrétaire générale de l’ONU pour les affaires politiques, a déclaré aux ambassadeurs que les répercussions des attaques se faisaient déjà sentir. « Je réaffirme la condamnation par le Secrétaire général de toute escalade militaire au Moyen-Orient », a-t-elle déclaré, exhortant Israël et l’Iran à faire preuve de la plus grande retenue et à « éviter à tout prix une descente dans un conflit régional plus profond et plus large ». Elle a également noté que l’escalade militaire est survenue juste au moment où « certains développements diplomatiques importants » se déroulaient, y compris la reprise prévue des pourparlers entre les États-Unis et l’Iran à Oman le week-end. Les derniers rapports indiquent que l’Iran ne participera plus. DiCarlo a exhorté les parties à maintenir le cours diplomatique. « Une résolution pacifique par le biais de négociations reste le meilleur moyen de garantir la nature pacifique du programme nucléaire iranien », a-t-elle déclaré. « Nous devons à tout prix éviter une conflagration croissante qui aurait d’énormes conséquences mondiales. » Le chef de l’AIEA exhorte à la protection des sites atomiques

Rafael Grossi (à l’écran), directeur général de l’AIEA, informe le Conseil de sécurité. (Photo ONU/Loey Felipe)

Briefing également au Conseil, Rafael Grossi, Directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), a déclaré que son agence était en contact constant avec l’Autorité iranienne de réglementation nucléaire pour évaluer le statut des installations touchées et déterminer les impacts plus larges sur la sûreté et la sécurité nucléaires. Il a souligné que les sites nucléaires ne doivent en aucun cas être ciblés. « De telles attaques ont des implications graves pour la sécurité nucléaire, la sûreté et les garanties nucléaires, ainsi que pour la paix et la sécurité régionales et internationales », a déclaré M. Grossi. Il est prêt à se rendre dans la région dès que possible, a-t-il ajouté, pour évaluer la situation et soutenir les efforts en matière de sûreté, de sécurité et de non-prolifération en Iran. « Il est clair que la seule voie durable pour l’Iran, pour Israël, pour toute la région et pour la communauté internationale est fondée sur le dialogue et la diplomatie afin d’assurer la paix, la stabilité et la coopération. » Grossi a conclu en offrant à l’AIEA une plateforme neutre où « les faits prévalent sur la rhétorique » et où l’engagement technique remplace l’escalade. « Je réaffirme ma volonté personnelle et celle de l’agence de faciliter le dialogue et d’appuyer les efforts qui favorisent la transparence, la sécurité et la résolution pacifique des problèmes nucléaires en Iran. »

La Russie « condamne fermement » les actions israéliennes L’ambassadeur russe Vassily Abenzia a averti que les actions d’Israël au Moyen-Orient « poussent la région à une catastrophe nucléaire à grande échelle ». « Cette attaque complètement injustifiée, peu importe ce qu’Israël dit du contraire, est une violation flagrante de la Charte des Nations Unies et du droit international », a-t-il déclaré, exprimant la « forte condamnation » par la Russie des frappes. Il a accusé les « membres occidentaux » de l’accord nucléaire iranien de 2015 – officiellement connu sous le nom de Plan d’action global conjoint (JCPOA) – de contribuer à la crise actuelle par leurs politiques envers l’Iran et son programme nucléaire. « Ils ont tout fait pour alimenter l’escalade et l’ont essentiellement incitée », a-t-il déclaré aux ambassadeurs. Ebenzia a conclu en exhortant à de nouveaux efforts diplomatiques. « Une fois de plus, le règlement des questions liées au programme nucléaire iranien n’est possible que si une voie pacifique, politique et diplomatique est suivie », a-t-il déclaré.

'« L’Iran a le droit à l’autodéfense » : Pakistan L’ambassadeur du Pakistan, Asim Iftikhar Ahmad, a déclaré au Conseil que les « provocations flagrantes » d’Israël constituent une menace grave pour la paix et la stabilité régionales. « L’Iran a le droit à la légitime défense en vertu de l’article 51 de la Charte des Nations Unies », a-t-il déclaré, alléguant que les actions d’Israël à Gaza, en Syrie, au Liban et au Yémen « reflètent un schéma continu de militarisme unilatéral ». « Le fait que ces attaques contre l’Iran se soient produites au milieu d’un processus de négociations visant à trouver une solution diplomatique pacifique à la question nucléaire iranienne rend cela encore plus moralement répugnant et contraire aux normes internationales », a-t-il ajouté. Ahmad a exhorté toutes les parties à éviter une nouvelle escalade et à privilégier le dialogue. Il a également appelé le Conseil de sécurité à « tenir l’agresseur responsable de ses actions ». Ce Conseil doit refuser à Israël les mains libres et l’impunité avec lesquelles il continue d’opérer au mépris du droit international et de l’opinion internationale. »

L’Iran ne doit pas acquérir d’armes nucléaires : U.S. Parlant au nom des États-Unis, McCoy Pitt, un haut fonctionnaire du Département d’État, a accusé l’Iran d’avoir lancé « des attaques directes et par procuration, non provoquées » contre des civils israéliens et de répandre la terreur, l’instabilité et la souffrance humaine dans la région. « Comme le président Trump l’a dit à plusieurs reprises, ce régime dangereux ne peut pas être autorisé à avoir des armes nucléaires », a-t-il déclaré. Pitt a noté que les États-Unis avaient été informés à l’avance des frappes israéliennes mais n’étaient pas impliqués militairement. « Notre priorité absolue et primordiale est la protection des citoyens, du personnel et des forces américains dans la région », a-t-il déclaré. Il a en outre déclaré que les États-Unis continueront à chercher une résolution diplomatique qui garantira que l’Iran n’acquerra jamais d’arme nucléaire ou ne constituera pas une menace pour l’instabilité au Moyen-Orient. « Les dirigeants iraniens seront sages de négocier en ce moment », a-t-il dit.

L’Iran appelle à la responsabilité L’ambassadeur iranien Amir Saeid Iravani a déclaré au Conseil de sécurité qu’il s’adressait à l’organe au nom de son gouvernement et de son peuple « avec la plus grande urgence et une grave alarme ». « Nous condamnons fermement et sans équivoque l’attaque barbare et criminelle, une série d’assassinats ciblés contre de hauts responsables militaires, des scientifiques nucléaires et des civils innocents », a-t-il déclaré. « Ces meurtres délibérés et systématiques n’étaient pas seulement illégaux et inhumains, une démonstration glaçante d’agression calculée. Ces atrocités constituent un acte clair de terrorisme d’État et une violation flagrante du droit international, a-t-il ajouté. Il a déclaré que les attaques d’Israël contre des installations nucléaires protégées défiaient non seulement les principes fondamentaux du droit international, mais aussi la « conscience commune », avertissant que les dommages à ces sites pourraient avoir des conséquences radiologiques catastrophiques dans toute la région et au-delà. « Seul un régime dépourvu d’humanité et de responsabilité mettrait en danger des millions de vies dans la poursuite de ses ambitions destructrices », a déclaré Iravani. « Ceux qui soutiennent ce régime, avec les États-Unis au premier plan, doivent comprendre qu’ils sont complices. En aidant et en permettant ces crimes, ils partagent l’entière responsabilité des conséquences.

Israël défend un 'acte de préservation nationale' L’ambassadeur israélien Danny Danon a commencé ses remarques en rappelant aux membres du Conseil de sécurité que – au cours de leur discours – les missiles balistiques iraniens frappaient des villes israéliennes et blessaient des civils. Il a dit que les frappes d’Israël étaient préventives et effectuées avec « précision, but et le renseignement le plus avancé » disponible. La mission, a-t-il ajouté, était claire : « démanteler le programme nucléaire iranien, éliminer les architectes de sa terreur et de son agression et neutraliser la capacité du régime à tenir sa promesse publique répétée de détruire l’État d’Israël. » Danon a accusé l’Iran de prendre des mesures pour construire un arsenal nucléaire. Il a également critiqué la communauté internationale pour ne pas agir et ne pas maîtriser Téhéran. « Israël n’a pas agi imprudemment – nous avons attendu », a-t-il dit. « C’était un acte de préservation nationale. Nous l’avons entrepris seuls, non pas parce que nous le voulions, mais parce qu’il ne nous restait pas d’autre option. »

--