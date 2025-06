[Vidéo] La fabrication de la désinformation : la guerre de propagande financée par l’UE contre la liberté d’expression (MCC/ James Corbert Report)

Fabrication de la désinformation : La guerre de propagande financée par l’UE contre la liberté d’expression

Article originel : Manufacturing Misinformation: The EU-funded propaganda war against free speech

Par Norman Lewis*

MCC Brussels, 15.05.25

Démasquer la guerre de 650 millions d’euros de l’UE contre la liberté d’expression

Un spectre hante l’Europe – non pas de la désinformation, mais du contrôle linguistique et de la censure, venant du cœur de la Commission européenne. Ce rapport expose une campagne secrète menée par la Commission européenne pour réguler les limites du débat public légitime en Europe. Il a utilisé des centaines de millions d’euros de l’argent du contribuable pour financer un complexe de désinformation orwellien et ce que l’on pourrait appeler le ministère européen du contrôle narratif.

À travers des centaines d’organisations non gouvernementales et d’universités non responsables menant 349 projets, masquées par des termes ambigus de ‘NNEUspeak’ et euphémistiques comme ‘démocratie délibérative” ou ‘renforcement des capacités', la Commission mène une guerre silencieuse pour réglementer la langue. L’objectif est la dé-légitimation des récits alternatifs, comme la montée de l’opposition populiste.

Ce qui est présenté comme la lutte contre le « discours de haine » et la « désinformation » est, en fait, une attaque systématique contre la liberté d’expression en Europe, conçue pour construire une infrastructure idéologique permettant de contrôler les récits politiques et de façonner l’opinion publique. Il s’agit d’un consensus hiérarchique, autoritaire et organisé, où l’expression n’est libre que lorsqu’elle parle le langage de conformité établi par la Commission.

* À propos de l’auteur

Dr Norman Lewis est chercheur invité pour le MCC Bruxelles.

Norman est écrivain, conférencier et consultant en innovation et technologie. Il est reconnu dans le monde entier comme un expert des tendances futures et des comportements des utilisateurs en matière d’innovation et d’adoption technologiques. Il a plus de 20 ans d’expérience dans la conduite d’innovations commerciales et de technologies sociales disruptives dans des entreprises mondiales et des start-ups. Ses recherches sur la stratégie de souveraineté numérique de l’UE, en particulier l’impact négatif de sa dynamique réglementaire, se concentrent sur les attaques croissantes contre le contenu et la parole en ligne, qui menacent l’avenir de la démocratie et de l’innovation.